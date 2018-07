HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 8 al 14 de Julio de 2018

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: Estamos bajo la poderosa energía de un Gran Trino de Tierra muy fértil y creativo. El 12, se une al Eclipse parcial de Sol en Cáncer. Período de transformación y maduración. Aprovecha para cortar con todo lo que implica disgustos en tu vida que ya no aguantas más. Empieza a tomar nota de todas las ideas que estás canalizando, posiblemente lleven un tiempo para manifestarse ya que el 8, Mercurio, tu regente está empezando su sombra pre-retrógrada. De manera que no es bueno hablar o publicar nada todavía sino permitir que todo ese potencial creativo tenga un par de meses de incubación. Amor: El 9, Venus ingresa a tu signo encendiendo todo con tu encanto y sex appeal. Un Trino de Agua trae ayudas y colaboraciones para que tu creatividad fluya sin límite y tus sueños puedan hacerse realidad. En el romance las cosas se están poniendo serias y formales, aunque no te la creas. Nuevos comienzos se aproximan. Días de diversión y complicidad. Salud: Deberás ser cuidadoso de tu salud estos días, procura encontrar espacios de calma y relajación. Tu punto débil podría ser el estómago causado por algún malestar por indigestión. Consejo: Tu firmeza de carácter y actitud de líder es lo que te servirá para salir airoso, discernir y encontrar las claves que necesitas para no confrontar. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)