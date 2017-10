Marte y Venus en tu primera Casa se disputan tu atención entre la ambición y los deseos banales. Aún así, una cuadratura a Saturno hará que tomes las actitudes más responsables. Mercurio en tu segunda casa exige ordenarte en lo económico y financiero, te surgirán ideas para reducir costos y mejorar la eficiencia. Influencia lunar: Los días 8 y 9, con la Luna en tu novena casa, notarás que surgen en tu mente soluciones prácticas incluso sin la necesidad de plantearte deliberadamente los problemas. El 9 y 10, con la Luna en tu décima casa, serán días para enfocarte en los proyectos y hallar apoyo; publicar anuncios de venta o promoción, y obtener recompensas de tus jefes o clientes. El resto de la semana aprovecha el paso de la Luna por casas 11 y 12, reserva algún tiempo para compartir con amigos o grupos de pertenencia, tales como clubes, iglesias, etc. Amor y deseos: Venus en tu primera casa, en trígono a Plutón, predice una etapa de mucha pasión, lo que no se limita al ámbito de la pareja sino a todo aquello que te motive, ya sea lo afectivo, artístico, deportes, etc. Evita los posibles celos de tu pareja compartiendo tus logros.