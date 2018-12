HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

VIRGO (24/8 al 23/9) Trabajo: El 12, Mercurio tu planeta regente, reingresa a tu zona Sagitario, en tu zona de ambiente familiar y vivienda. El gran objetivo es ayudarte a lograr este año alcanzar esa nueva forma de estabilidad que deseas con Júpiter allí que beneficia todo trabajo que hagas en resolver ese viejo mecanismo de autosaboteo o dependencias emocionales que tanto te limitan para crecer y concretar tus sueños. Llegarán buenas noticias relacionadas a la compra-venta de inmueble, y/o, préstamo o crédito hipotecario. Amor: Luego de un período de reflexión, has podido recapacitar acerca de esa creencia o filosofía de vida que pudo apartarte de una oportunidad de crecimiento con una relación clave para ti. Es ahora que ya comprendes mejor en qué te limitas, tomes ventaja con Venus en tu zona de la comunicación, para recuperar esa sintonía perdida u oportunidad, expresando honestamente tus sentimientos. Ten en cuenta que de nada servirá volver a eso, si no has trabajado en profundidad tus miedos y mecanismos de negación. Salud: Evita las reacciones muy apasionadas en tu manera de expresarte, tal vez tienes mucho que decir y de no controlar tu temperamento esto así, podría causarte conflictos. Consejo: Considera el impulso energético en tu zona de hogar y familia para crear un nuevo comienzo y estar más alineado a tus emociones y vida privada. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)