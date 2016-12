Cumpleaños

MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016

Pág. siguiente (2/3) CORAZONES ABIERTOS INFORMA CENA SHOW BAILABLE DESPEDIDA DEL AÑO Bailamos todos los ritmos al compás de: "Armonizando con ritmo" y además el show de Carolina Carrera y Alfredo Corrales en guitarra.Menú: empanadas, jamón con melón, pollo a la parrilla con ensaladas varias, copa helada y brindis. Sábado 17 de diciembre 21.30 hs. Los esperamos! Tarjetas en venta valor $ 230 de lunes a viernes de 14.30 hs a 17.30 hs. Tel. 428781.Becerra 718. C.D. v.16.12. GRUPO ESPERANZA: FERIA ESPERANZARTE NAVIDEÑA ¿Cómo colaborar? ESPERANZARTE es una iniciativa de los colaboradores voluntarios del GRUPO ESPERANZA, que tiene por objeto generar recursos para solventar los talleres y las diferentes actividades recreativas, sociales e integradoras que brindan para más de setenta (70) jóvenes con discapacidad. En esta oportunidad, el evento se desarrollará en el predio de Av Mitre y Balcarce, el día sábado 17 de diciembre de 17 hasta las 24 . Habrá patio de comidas, espacio de juegos para los más pequeños, shows en vivo y sorteos. A través de este medio, queremos invitar a artesanos, microemprendedores, food trucks y todos aquellos que estén interesados en colaborar con nuestra causa, a que participen de la feria con un stand. Quienes estén interesados, deberán enviar un mensaje privado al facebook de MARIA ANDREA BURGUEÑO o comunicarse al Tel. 15596717 (Carla Rodriguez) Desde ya agradecemos su colaboración! LOS ESPERAMOS!! AGRADECIMIENTO Las familias de Severo Corso agradece el acompañamiento en este doloroso momento a: compañeros de Cometarsa, Comisión Diocesana, Liga de Madres del Carmen, Liga de Madres San Martín de Porres, hija de Madres Santa Florentina, amigas personales de Hermenilda, Francisco Morel, Familia De Dominicis, Zabaleta, Familia Portisellia, Familia Figuerola, Familia Lombardi, Vilma y Nadia Viazzi, Silvia García y Lucas Agneli, consorcio de la calle Rawson 174, familia y amigos personales. 15.12. FRASE DEL DÍA "Nunca encontrarás un Arco Iris si estas mirando para abajo" --Charles Chaplin UN 14 DE DICIEMBRE: 1775: Nace en Hamilton, Escocia, el almirante lord Thomas Alexander Cochrane. Peleó contra los españoles y contra los franceses. Fue miembro del Parlamento, pero más tarde se lo condenó a la cárcel. Tras salir de la prisión, se dirigió hacia América del Sur convocado por el general José de San Martín para dirigir las fuerzas navales que se preparaban para liberar Perú. En 1818 llegó a Valparaíso, Chile, y fue designado vicealmirante de la Escuadra libertadora. Más tarde prestó servicios para el imperio del Brasil. Su desempeño le valió el título de Marqués de Maranhao por parte del emperador Pedro I. Murió en Kensington, Inglaterra, el 30 de octubre de 1860. 1788: Muere Carlos III de España, de la Casa de Borbón, representante del despotismo ilustrado español. Había nacido en Madrid el 20 de enero de 1716. 1816: Nace en Buenos Aires José María Cantilo. Por razones políticas, emigró del país en 1840 y se estableció en Montevideo. Dirigió El Comercio del Plata, fundado por Florencio Varela. Tras la batalla de Caseros, regresó al país. Fue secretario del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield y diputado ante el Congreso Nacional. 1824: Inglaterra reconoce la independencia de las Provincias Unidas. Poco tiempo antes, el gobierno de Buenos Aires había obtenido un empréstito de un millón de libras esterlinas, otorgado por la Casa Baring Brothers en Londres. 1854: La provincia de Mendoza sanciona una Constitución. Fue promulgada el 17 de noviembre de 1855. 1887: Nace en San Fernando, Buenos Aires, Xul Solar, seudónimo de Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari. Destacado pintor, fue también músico, frecuentó la astrología y el esoterismo, e inventó una lengua. Murió en el Tigre, Buenos Aires, el 9 de abril de 1963. 1928: Llega a Buenos Aires Herbert Hoover, presidente electo de los Estados Unidos. 1956: Se crea la Universidad Nacional del Nordeste. 1958: Muere Álvaro Melián Lafinur. Graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de literatura y estuvo a cargo de un curso de historia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entre sus obras, figuran Sonetos y triolets, Elegías a Marcel Proust, Las nietas de Cleopatra, Literaturas contemporáneas, Figuras americanas, Buenos Aires, imágenes y semblanzas y Estudios sobre el romanticismo. Había nacido en Buenos Aires el 16 de mayo de 1891. 1989: El doctor Patricio Aylwin es elegido presidente de Chile, lo que pondría fin a 17 años de dictadura militar en Chile. 1993: Muere en Buenos Aires la escritora y pintora Silvina Ocampo, hermana de Victoria Ocampo. En 1940 se casó con el escritor Adolfo Bioy Casares. Había nacido en Buenos Aires en 1903. FELIZ CUMPLEAÑOS La conocen? Siiiii "Mi amiga Noe" a partir de hoy miércoles 14 se transforma en la Sra de las 4 décadas. "Sos una amalgama perfecta entre experiencia y juventud". Además de una persona llena de energía y Buena Onda. Feliz Cumple !!! Amiga te deseo que se cumplan todos tus proyectos y deseos desde la distancia, pensabas que ni iba a estar allí junto a vos ja ja, además aprovecho la ocasión: para invitar a tus amigos y familiares a que te saluden en tu Día, tu amiga Cari. 15-12-2016 EDUARDO HAIZ - IRMA GOMEZ Contraerán enlace civíl. Por tal motivo les deseamos muchas "Felicidades" en este momento tan especial de sus vidas, es el deseo de todos sus conocidos y amigos!!!! v.15.12. AGRADECIMIENTO La Comunidad Educativa y Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes Nº904 "Francisco Buiatti" islas, agradece a la Directora Gral de Educación Milva López Pereyra y su equipo de trabajo, a la empresa Francisco Buiatti e hijos S.A., Al Glaciar, Panadería M.A.D.A. y a la señora Mónica Lazarin, por la colaboración recibida en la celebración de las Bodas de Oro de la Institución. ¡¡MUCHAS GRACIAS!! ---- ---- ---- CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Este sábado 17 de Diciembre, último baile del año te presenta, gran show en vivo de La Diosa Dalila. Atención!! Entradas anticipadas limitadas jueves y viernes de 9 a 21horas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana y en FM93.9 de Lunes a Viernes de a 13 horas Sarmiento 365 - Zárate. Con el número de tu entrada anticipada sorteamos una moto 110 CC 0 Km. después del show de "Dalila" en el escenario del Baile, delante de todo el público presente. Venga a bailar y divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. (Para mayores de 18 años) Te lo vas a perder?!! v.17.12. Pág. siguiente (2/3)