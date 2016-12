Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CASAMIENTO Ivi & Lucho 15-12-2016 ¡¡ Y llegó el día tan esperado!! Se nos casan: Ivi & Lucho Muchas felicidades en esta nueva etapa de sus vidas. Flia. Cesario y Cordero

----

---- GRUPO ESPERANZA: FERIA ESPERANZARTE NAVIDEÑA ¿Cómo colaborar? ESPERANZARTE es una iniciativa de los colaboradores voluntarios del GRUPO ESPERANZA, que tiene por objeto generar recursos para solventar los talleres y las diferentes actividades recreativas, sociales e integradoras que brindan para más de setenta (70) jóvenes con discapacidad. En esta oportunidad, el evento se desarrollará en el predio de Av Mitre y Balcarce, el día sábado 17 de diciembre de 17 hasta las 24 . Habrá patio de comidas, espacio de juegos para los más pequeños, shows en vivo y sorteos. A través de este medio, queremos invitar a artesanos, microemprendedores, food trucks y todos aquellos que estén interesados en colaborar con nuestra causa, a que participen de la feria con un stand. Quienes estén interesados, deberán enviar un mensaje privado al facebook de MARIA ANDREA BURGUEÑO o comunicarse al Tel. 15596717 (Carla Rodriguez) Desde ya agradecemos su colaboración! LOS ESPERAMOS!! FRASE DEL DÍA "Las mejores ideas vienen como bromas. Has tus pensamientos tan graciosos como sea posible" --David Ogilvy UN 15 DE DICIEMBRE: 1810: El mariscal de campo Vicente Nieto, el capitán de navío y brigadier José de Córdoba y Rojas y Francisco de Paula Sanz, intendente de Potosí, fueron fusilados en la Plaza Mayor de Potosí por orden del doctor Juan José Castelli, representante de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. 1853: Nace Ezequiel Ramos Mejía. Fue ministro de Agricultura durante las presidencias del general Julio A. Roca y del doctor José Figueroa Alcorta. Fue también ministro de Obras Públicas en dos oportunidades. En 1933 fue designado embajador en Italia. Fue director del Banco Hipotecario Nacional y de los ferrocarriles de Entre Ríos y del Nordeste Argentino. Murió el 7 de noviembre de 1935. 1908: Muere en Buenos Aires el general Manuel J. Campos. Participó en la denominada "campaña al desierto" para eliminar al indio y fue jefe del movimiento revolucionario conocido como Revolución del Parque, que estalló el 26 de julio de 1890, contra el presidente Miguel Juárez Celman. Había nacido en Buenos Aires el 22 de abril de 1847. 1915: Aparece en Buenos Aires el vespertino La Época, periódico radical dirigido por José Luis Cantilo. 1983: El presidente Raúl Alfonsín aprueba el decreto 187, que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la Argentina (CONADEP), con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. 1995: Los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una moneda única, el euro. AGRADECIMIENTO Las familias de Severo Corso agradece el acompañamiento en este doloroso momento a: compañeros de Cometarsa, Comisión Diocesana, Liga de Madres del Carmen, Liga de Madres San Martín de Porres, hija de Madres Santa Florentina, amigas personales de Hermenilda, Francisco Morel, Familia De Dominicis, Zabaleta, Familia Portisellia, Familia Figuerola, Familia Lombardi, Vilma y Nadia Viazzi, Silvia García y Lucas Agneli, consorcio de la calle Rawson 174, familia y amigos personales. 15.12. 15-12-2016 EDUARDO HAIZ - IRMA GOMEZ Contraerán enlace civíl. Por tal motivo les deseamos muchas "Felicidades" en este momento tan especial de sus vidas, es el deseo de todos sus conocidos y amigos!!!! v.15.12. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Este sábado 17 de Diciembre, último baile del año te presenta, gran show en vivo de La Diosa Dalila. Atención!! Entradas anticipadas limitadas jueves y viernes de 9 a 21horas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana y en FM93.9 de Lunes a Viernes de a 13 horas Sarmiento 365 - Zárate. Con el número de tu entrada anticipada sorteamos una moto 110 CC 0 Km. después del show de "Dalila" en el escenario del Baile, delante de todo el público presente. Venga a bailar y divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. (Para mayores de 18 años) Te lo vas a perder?!! v.17.12. HALLAZGO Se encontró documentación a nombre de Bartolomi Elsa Caledonia. Su titular o familiar pueden retirarla en nuestra oficina en Av. Rocca 161. v.18.12. AGRADECIMIENTO Quiero hacer llegar un grato agradecimiento a la empresa "Carbes", a los compañeros Sequeira, Benitez, Mendez, Solano, Vicke, que me acompañaron en malos momentos que me tocó pasar. Al personal del Hospital San José por su buena atención y predisposición, a los Dres Tonelli y Horrisberger, enfermeras, personal de limpieza y al personal de seguridad. Gracias Miguel A. Ferreyra 24.301.484 ---- ---- Pág. siguiente (2/3)