VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA: FERIA ESPERANZARTE NAVIDEÑA ¿Cómo colaborar? ESPERANZARTE es una iniciativa de los colaboradores voluntarios del GRUPO ESPERANZA, que tiene por objeto generar recursos para solventar los talleres y las diferentes actividades recreativas, sociales e integradoras que brindan para más de setenta (70) jóvenes con discapacidad. En esta oportunidad, el evento se desarrollará en el predio de Av Mitre y Balcarce, el día sábado 17 de diciembre de 17 hasta las 24 . Habrá patio de comidas, espacio de juegos para los más pequeños, shows en vivo y sorteos. A través de este medio, queremos invitar a artesanos, microemprendedores, food trucks y todos aquellos que estén interesados en colaborar con nuestra causa, a que participen de la feria con un stand. Quienes estén interesados, deberán enviar un mensaje privado al facebook de MARIA ANDREA BURGUEÑO o comunicarse al Tel. 15596717 (Carla Rodriguez) Desde ya agradecemos su colaboración! LOS ESPERAMOS!! HALLAZGO Se encontró documentación a nombre de Bartolomi Elsa Caledonia. Su titular o familiar pueden retirarla en nuestra oficina en Av. Rocca 161. v.18.12. HALLAZGO Se ha encontrado D.N.I. en cercanía de Castilla y Becerra a nombre de Pighetti Patricio Brain Joel. Su dueño puede pasar a retirar la documentación en nuestra redacción Av. Rocca 161de 8 a 18:30 horas. v.17.12. FRASE DEL DÍA "Si buscas resultados distintos, no has siempre lo mismo" -- Albert Einstein. UN 16 DE DICIEMBRE: 1617: Por Real Cédula expedida en Madrid se divide la antigua provincia del Río de la Plata en dos. Una pasó a denominarse Guairá, con capital en la Asunción, integrada también por las ciudades de Villarrica del Espíritu Santo y Santiago de Xerez, y la otra, denominada del Río de la Plata, integrada también por las ciudades de Santa Fe, San Juan de la Vera de las Siete Corrientes y Concepción del Río Bermejo. Diego de Góngora fue el primer gobernador con asiento en Buenos Aires. 1770: Nace en Bonn el compositor alemán Ludwig van Beethoven. Murió en Viena el 26 de marzo de 1827. 1802: Nace en Buenos Aires el escritor y jurista Valentín Alsina. Participó junto al general Juan Lavalle, en la revolución que éste encabezó en 1828 contra el coronel Manuel Dorrego. Más tarde, tras la derrota de Juan Manuel de Rosas, fue gobernador de Buenos Aires en dos oportunidades. Redactó el Código Rural. Su hijo, Adolfo Alsina, también estaría llamado a desempeñar importantes cargos en la administración pública. Murió en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1869. 1821: Se instala en Perú la orden del Sol, en el Palacio de Gobierno de Lima, según lo dispuesto por el general José de San Martín. Bernardo de Monteagudo fue secretario general, y el general Guido, Maestro de Ceremonias. 1824: Se instala en Buenos Aires el Congreso Constituyente. 1878: Se crea el Arsenal de Artillería de la marina de Guerra, de Zárate, Buenos Aires, a instancias de Domingo Faustino Sarmiento. 1904: Se crea el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. EDUARDO TÁRTARA La promoción de Maestros y Bachilleres 1956 participa del fallecimiento de su compañero, amigo y colega... Brille para él la luz que no tiene fin. v.18.12 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Este sábado 17 de Diciembre, último baile del año te presenta, gran show en vivo de La Diosa Dalila. Atención!! Entradas anticipadas limitadas jueves y viernes de 9 a 21horas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana y en FM93.9 de Lunes a Viernes de a 13 horas Sarmiento 365 - Zárate. Con el número de tu entrada anticipada sorteamos una moto 110 CC 0 Km. después del show de "Dalila" en el escenario del Baile, delante de todo el público presente. Venga a bailar y divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. (Para mayores de 18 años) Te lo vas a perder?!! v.17.12. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)