SABADO 17 DE DICIEMBRE DE 2016

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en tan difícil trance; familiares, amigos y vecinos. A todos muchas gracias. Alicia Estela Numer, hijas, yernos y nietos FERIA NAVIDEÑA ESPERANZARTE A total beneficio del GRUPO ESPERANZA. Hoy los esperamos desde las 17 hasta las 24 hs en el predio ubicado en Av. Mitre y Balcarce para disfrutar de la Feria de Artesanos, Food Truck, Microemprendedores y Gastronomicos a TOTAL BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA. Contaremos con más de 80 puestos de artesanías, gastronomía y revendedores. Además, para acompañar la jornada, abra shows, sorteos y peloteros para los más chiquitos. También a partir de las 19 hs nos visitara Papa Noel para recibir las cartitas y sacarse fotos. Contaremos con la presentación de La MURGA ESPERANZA para darle alegría y ritmo a la jornada… Los esperamos para compartir una tarde diferente… Y con la esencia de siempre…Hacer felices a nuestros jóvenes. v.17.12. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Este sábado 17 de Diciembre, último baile del año te presenta, gran show en vivo de La Diosa Dalila. Atención!! Entradas anticipadas limitadas jueves y viernes de 9 a 21horas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno, Campana y en FM93.9 de Lunes a Viernes de a 13 horas Sarmiento 365 - Zárate. Con el número de tu entrada anticipada sorteamos una moto 110 CC 0 Km. después del show de "Dalila" en el escenario del Baile, delante de todo el público presente. Venga a bailar y divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. (Para mayores de 18 años) Te lo vas a perder?!! v.17.12. FRASE DEL DIA "El objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes" -- Simón Bolivar. UN 17 DE NOVIEMBRE 1811: El capitán Manuel Dorrego vence a una partida realista cerca del pueblo de Sansana. 1819: Simón Bolívar crea en Angostura la República de la Gran Colombia, que comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito. 1830: Muere en Santa Marta, Colombia, el general Simón Bolívar. En 1810 se incorporó a la lucha por la independencia. En 1919, venció a las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá, que dio libertad a Colombia. Más tarde lideraría la batalla de Carabobo, que decidió definitivamente la independencia de Venezuela. En 1827 prestó juramento en Bogotá como presidente de la Gran Colombia, pero renunciaría en 1830. Había nacido en Caracas, actual República de Venezuela, el 24 de julio de 1783. 1855: Muere en Santiago de Chile el sargento mayor José Antonio Álvarez de Condarco. En 1816 el general José de San Martín lo envió a Chile con correspondencia para el general marcó del Pont. Su verdadera misión era estudiar la topografía de los pasos de la cordillera de los Andes para la futura expedición. Había nacido en Tucumán en 1780. 1857: Nace el coronel Franklin Rawson. Formó parte de la denominada "campaña al desierto" al mando de Julio A. Roca. Fue secretario de la gobernación de Chaco. Fue más tarde gobernador de Neuquén durante tres períodos consecutivos. Murió el 4 de julio de 1944. 1934: Queda constituida la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), que protege los derechos de los autores de teatro, cine, radio y televisión. 1939: El acorazado alemán Admiral Graf Von Spee es hundido por su propio capitán frente a la costa de Uruguay, para evitar ser capturado por la escuadra británica, que lo tenía acorralado. 1992: Se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos o NAFTA (por sus siglas en inglés), un acuerdo económico que estableció la supresión gradual de aranceles y otras barreras económicas. Entraría en vigor el 1º de enero de 1994. 1996: El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asalta la Embajada de Japón en Lima, toma casi un centenar de rehenes y solicita la liberación de los presos políticos de su organización. 15/12/2016 Despues de mucho esfuerzo y dedicación ¡¡Lo conseguiste!! ¡¡Felicitaciones Productor Integral de Televisión Joan Franco Bressan! Estamos muy orgullosos. Mamá, Papá, hermana, abuelas, tíos, tías, cuñado. ¡Te queremos! v.17.12. AGRADECIMIENTO A LA SOLIDARIDAD La Distribuidora Profess, cortó en el día de ayer el cabello en el Hogar de Abuelos del Hospital San José junto con el profesor Cristian Muller y su equipo y Directora Mabel Carosa. A su vez también se comunica que el día de hoy de 14 a 16 horas se realizará pedicura en el mencionado Hospital. Lo que merece el sincero reconocimiento de la comunidad. Atentamente Patricia v.17.12. HALLAZGO Se encontró documentación a nombre de Bartolomi Elsa Caledonia. HALLAZGO Se encontró documentación a nombre de Bartolomi Elsa Caledonia. Su titular o familiar pueden retirarla en nuestra oficina en Av. Rocca 161. v.18.12. HALLAZGO Se ha encontrado D.N.I. en cercanía de Castilla y Becerra a nombre de Pighetti Patricio Brain Joel. Su dueño puede pasar a retirar la documentación en nuestra redacción Av. Rocca 161de 8 a 18:30 horas. v.17.12.