DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2016

FELIZ CUMPLEAÑOS PAPI SALVADOR SANABRIA Te deseamos que pases un lindo dia, tu señora, hijos, nietos y bisnietos. CASAMIENTO Ivi & Lucho - 15-12-2016 ¡¡ Y llegó el día tan esperado!! Se nos casan: Ivi & Lucho. Muchas felicidades en esta nueva etapa de sus vidas. Flia. Cesario y Cordero MUTUAL OBREROS DEL PETROLEO Mat. I.N.A.M. N°870 Moreno 331/7 CP:2804 Tel.: 422077 - 427208 UNICA CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día lunes 20 de enero de 2017, a las 17hs., en la sede de Moreno 337 Campana, con el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designar 2 socios presentes para firmar el acta, conjuntamente con el presidente y el secretario. 2- Ratificación de la aprobación asamblearia de las memorias, balances generales, cuentas de gastos y recursos, informes de las juntas fiscalizadoras y de la auditoria externa, correspondientes a los ejercicios cerrados desde el 01 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, ambos incurridos con explicación del requerimiento de la auditoria de aplicación que lleva a tratar este tema. 3- Monto de la cuota social NOTA: En caso de no alcanzar el quórum a la hora indicada, la Asamblea sesionara debidamente 30 minutos despues con los socios presentes, cuyo numero no podrá ser inferior a los miembros de los Organos Directivos y de Fiscalización Art.35 del Estatuto Social. Luis Alberto Carmona, Secretario Nestor Gabriel Barreto, Presidente GRATIFICARE Se perdió en zona de Urquiza y Paso. Gratificaré, Avisar en Gomeria "La Cueva" o al (03489) 15489249 Cristian FELICITACIONES Despues de mucho esfuerzo y dedicación ¡¡Lo conseguiste!! ¡¡Felicitaciones Productor Integral de Televisión Joan Franco Bressan! Estamos muy orgullosos. Mamá, Papá, hermana, abuelas, tíos, tías, cuñado. ¡Te queremos!