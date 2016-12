Cumpleaños

MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016

15 AÑOS Agustina Viola En este día tan especial, al cumplir tus maravillosos 15 años, te deseamos muchas felicidades! Que Dios te guie siempre y la Virgen te proteja y acompañe, llenando tu vida de amor, de alegría, de salud, de paz. Que sumes alegrías Que restes mala onda Que multipliques amigos Que dividas amor Porque estas rodeada de amor Muy feliz cumpleaños!!! Te queremos mucho Flia. Beignier PESEBRE VIVIENTE SAN JACINTO Invitamos a vivir un nuevo encuentro con el nacimiento del "Niño Dios". Los esperamos el día 22 de diciembre a las 21 horas en Colectora y González. Contamos con la participación de la Parroquia Nuestra Señora de Luján Apostol Pedro y Pablo. AGRADECIMIENTO En vida... Quiero agradecer a Gabriela Santucho, "la Gabi" para todo el mundo. Quiero decirle que es una excelente nuera y amiga, una persona muy especial, vive para su marido, es una madre super protectora y una leona para sus hijos. Eso es lo que yo veo día a día, año a año, "Gabi" querida, te han puesto miles de piedras en el camino, pero con tu humildad y tu amor supiste patearlas, seguir y lucharla sin quejarte de nada. Gracias... mil gracias por ser como sos, sabes que te quiero , hoy, mañana y siempre... Tu suegra "TITA" Club San Lorenzo Campana Informa: El sorteo del bono contribución efectuado el 17/12/16 por lotería nacional tuvo como ganador al número 301 (salió en segundo lugar). El número 172 que fue el primer premio quedo vacante. Por lo tanto, invitamos al poseedor del numero 301, a presentarse en las instalaciones de nuestro club, chiclana y jacob, el dia martes 20/12 a las 20 hs, para recibir el premio: la moto gilera smash 110. Agradecemos a todos los que participaron y colaboraron con esta iniciativa, que nos permite continuar las obras, y seguir creciendo LA COMISION UN 20 DE DICIEMBRE..... 1600: Muere en Santa Fe Diego Rodríguez Valdés y de la Banda, gobernador del Río de la Plata, quien había sido nombrado por real cédula el 20 de junio de 1596. Tomó posesión el 8 de julio de 1599 en la ciudad de Asunción, Paraguay, en ese entonces capital de la provincia. 1854: Buenos Aires y la Confederación celebran un tratado en virtud del cual reconocían mutuamente el "statu quo". 1858: Se sanciona la ley que crea el Municipio de Rosario, en Santa Fe. 1860: Carolina del Sur se separa de la unión con los Estados Unidos, dando origen a la Guerra de Secesión estadounidense. 1892: Muere la escritora Eduarda Mansilla y Ortiz de Rosas de García. Entre sus obras figuran Pablo o la vida en las pampas, El ramito de romero y El médico de San Luis. 1967: Muere en Buenos Aires el poeta, dramaturgo, ensayista y abogado Arturo Capdevila. Entre sus obras figuran Córdoba del recuerdo, Jardines solos, Babel y el castellano y La Sulamita. Había nacido en Córdoba el 14 de marzo de 1889. 1972: Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Luján. 1994: El presidente de México Ernesto Zedillo devalúa el peso de su país, desatando lo que se denominó el "efecto tequila" que repercutió en todas las economías del mundo, especialmente de América Latina. 2001: En medio de una crisis social, económica e institucional, el presidente argentino Fernando de la Rúa presenta su renuncia bajo una fuerte presión popular. El día anterior De la Rúa había decretado el estado de sitio, lo que originó una represión que dejó más de 20 muertos. AGRADECIMIENTO En nuestro carácter de miembros directivos y miembros de cooperadora de la EP 16 queremos agradecer y hacer especial mención por la inmensa y desinteresada colaboración por parte de: La Municipalidad de Campana que donó leches para el Día del Niño. La familia de Nancy Rodriguez que donó 100 litros de latex para pintar aulas. El Sr. Norberto Schiavone que donó $1.000. Al gremio Petroleros que donó cuatro pilas recargables y un cargador para los micrófonos. La Sra. Carolina Rodriguez que donó una empresora con scaner Lexmark x 1195. A la Diistribuidora Regional por la donación de gaseosas para el Día del Maestro. A Beluno por la donación de una remera para el sorteo de la Canasta Navideña. A la Sra. Marcella Riaño por la donación de dos tuppers para el sorteo de la Canasta Navideña. ¡¡Gracias a todos porque su donación o contribución ayuda a mejorar nuestra escuela!!!