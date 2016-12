MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Los vecinos de la calle Alberti, perteneciente al barrio del Hospital, agradecen a ABSA por dar respuesta rápida y efectiva a la solicitud de cloacas de la zona. Luis Villavona DNI: 10.081.506 AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante GOMEZ SANDRA ELIZABET progenitora del causante GAITAN JOEL RICARDO" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr.Matías Ferreiros dirijo a ud la presente a fi9nes de solicitarle la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante GAITAN JOEL RICARDO, argentino, instruído, de 21 años de edad, DNI Nº 37.939.229, domiciliado en Ripa Nº 202 entre De Peón y Gigena del barrio Otamendi de este medio. Tel. 03489-15-597538. Quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximandamente 1.70 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro, quien posee como característica particular un lunar pequeño en la mejilla derecha. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul y una remera mangas corta de color verde y zapatillas marca NIKE de color gris, llevando consigo su teléfono celular, DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 13/12/16 no ha regresado al mismo. Cualquier informacion llamar a la Comisaria de Campana 422534. v.24.12. AGRADECIMIENTO QUIERO AGRADECER A TODO EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN JOSE Médicos de Guardia: (Dra. Caffaro-Dr. Lucas Ramirez). Psiquiatras: Dra. Cousido, Dra. Bidelogui, Dr. Bortolato, Dr. Expósito. A la Psicóloga Andrea Fiore, al Psicólogo: Damian Pérez Ghautier. A todas y cada una de las enfermeras/os, a todo el personal de limpieza, a todo el personal de la cocina y la nutricionista, a todos y cada uno del Personal de Seguridad (son unos genios!!!). Por otro lado agradezco a Graciela Martinez y Vanina de Acción Social. Agradezco a Daniel Ghautier (Juzgado -Colón 676). A nuestra compañeras de habitación: Gisela Martinez y su marido Jorge (Habitacion 10), Micaela Batista (Mica), Gladis Mabel Canteros (Habitación 3). Al personal de mi trabajo (jefes y compañeros). Gracias Julia P. por darme la primera mano. Gracias a mis amigas Marcela Gomez, Lucila Mollesi, Marta Cabrera. Alejandra Cichero de Lista. A mi papá, tío Chiche, prima Naty y a todas las personas que se comunicaron conmigo alentándome en una situación difícil: Agustina Campodónico y Sofía Rodriguez, a la genia de Betty Fredes Vda. de Gomez (mamá de Marcela), a Mariana de Retamar y su suegra Ester, a la Sra. Ester Leyes de Morell con quien compartimos parte de nuestras vidas en poco tiempo. A todos los que rezan oran y piden no importa su religion por la salud de mi hija. (perdón si me olvido de alguien). Nelda E. Fischer GRACIAS LIC. CAROLINA MAZZEI Por estar siempre en forma incondicional cuando te necesito: Nelda Fischer. FRASE DEL DIA La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos: es una manera de pensar. Carl Sagan (1934-1996) Astrónomo estadounidense. UN 21 DE SETIEMBRE.... 1631: Muere Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, primer gobernador criollo de Buenos Aires. Había nacido en Asunción, Paraguay, en 1560. 1795: Nace en Monte Grande, Buenos Aires, el médico, naturalista y político Francisco Javier Muñiz. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de principios del siglo XIX. Participó como médico en la batalla de Cepeda del lado de las fuerzas bonaerenses. Más tarde atendió a los heridos de la guerra contra el Paraguay. Fue diputado representando a Buenos Aires en el Congreso de Paraná y diputado y senador de la legislatura de Buenos Aires. Atendió a las víctimas de la fiebre amarilla durante la epidemia de 1871, pero contrajo el mal y murió el 7 de abril de ese año. 1825: El jefe de la escuadra brasileña declara el bloqueo de los puertos de Buenos Aires y de la Banda Oriental. 1842: Nace en Moscú el geógrafo y pensador político ruso Piotr Alexéievich Kropotkin, uno de los principales teóricos del movimiento anarquista. Murió en Dimitrov, cerca de Moscú, el 8 de febrero de 1921. 1879: Nace en Gori, Georgia, el político soviético José Stalin. Entre 1929 y 1953 fue el máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Murió en Moscú el 5 de marzo de 1953. 1923: Muere en Buenos Aires el doctor Joaquín V. González. Doctor en jurisprudencia, fue periodista, diputado y senador nacional, y gobernador de La Rioja. También fue ministro del Interior de Julio Argentino Roca y ministro de Justicia e Instrucción Pública de Manuel Quintana. Dispuso la nacionalización de la Universidad de La Plata en 1905 y fue el primer presidente de ese establecimiento. Había nacido en Chilecito, La Rioja, el 6 de marzo de 1863. 1940: Muere en Hollywood, Estados Unidos, el escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. Entre sus obras figuran El gran Gatsby, Suave es la noche, El crack-up y El último magnate. Había nacido en Minnesota, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 1896. 1962: Se funda en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo. 1990: Se crea la Universidad de Palermo. 1991: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) dejó formalmente de existir. Once de las doce repúblicas que quedaban crearían la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Gorbachov dimitiría el 25 de diciembre y el 26 el Parlamento soviético proclamaría la disolución de la URSS.