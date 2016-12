Cumpleaños

JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016

FELICITACIONES!!! ELIAS FEDERICO SAUCEDO Loco lindo de mamá y papá, lo lograste... Naty y Valdi GRACIAS RITA GARCIA!!! Por tu espíritu solidario, por tu compromiso con el prójimo y con la defensa de la mujer. Por tus consejos, por tu compañía..... ...simplemente gracias!!! Nelda y Cande AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante GOMEZ SANDRA ELIZABET progenitora del causante GAITAN JOEL RICARDO" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr.Matías Ferreiros dirijo a ud la presente a fines de solicitarle la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante GAITAN JOEL RICARDO, argentino, instruído, de 21 años de edad, DNI Nº 37.939.229, domiciliado en Ripa Nº 202 entre De Peón y Gigena del barrio Otamendi de este medio. Tel. 03489-15-597538. Quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximandamente 1.70 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro, quien posee como característica particular un lunar pequeño en la mejilla derecha. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul y una remera mangas corta de color verde y zapatillas marca NIKE de color gris, llevando consigo su teléfono celular, DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 13/12/16 no ha regresado al mismo. Cualquier informacion llamar a la Comisaria de Campana 422534. v.24.12. CACHIN.... Feliz cumple. Tu hermana Alicia. FRASE DEL DIA Ni el hombre más bravo puede luchar más allá de lo que le permiten sus fuerzas. Homero (VIII AC-VIII AC) Poeta y rapsoda griego. UN 22 DE SETIEMBRE.... 1828:El gobierno de San Juan declara la guerra al gobierno de Buenos Aires, dirigido por el general Juan Galo de Lavalle. 1867:Se produce un levantamiento contra Nicasio Oroño, el gobernador de Santa Fe, dirigido por el mayor Nicolás Denis y José Rodríguez, pero fue sofocado pocos días después. 1959:Se crea la Universidad Nacional de Mendoza. 1981:El teniente general Leopoldo F. Galtieri asume la presidencia de la Nación. 1989:Muere el poeta, novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Entre sus obras figuran Molly, Malone Muere, El innombrable y Esperando a Godot. En 1969 obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1969. Había nacido en Foxrock, cerca de Dublín, el 13 de abril de 1906. 2001:El Congreso elige al peronista Adolfo Rodríguez Saá presidente interino de la Argentina por 60 días.