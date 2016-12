Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELICITACIONES LUCIA CORTINOVIS Felicidades, lo lograste LICENCIADA!!! Te queremos las abuelas. FRASE DEL DIA Solamente cuando madura cae el fruto de la fortuna. Friedrich Schiller (1759-1805) Poeta y dramaturgo alemán UN 23 DE SETIEMBRE.... 1795: Nace en Mendoza el coronel Lorenzo Barcala. Sus padres habían sido esclavos africanos, pero él fue declarado libre por la Asamblea del año XIII, luego de lo cual se integró al Batallón de Granaderos de Pardos y Morenos. Peleó más tarde al servicio del General José María Paz. La conspiración que tramó contra el fraile Aldao, gobernador de Mendoza, le costó la vida. Fue juzgado sumariamente y condenado a muerte. Murió fusilado en la plaza principal de Mendoza el 1º de agosto de 1835. 1812: Por un decreto se prohíbe bajo pena de muerte la reunión de más de tres españoles, que montaran a caballo y que salieran hacia Montevideo. 1831: Nace en Buenos Aires el periodista, escritor, militar y diplomático Lucio Víctor Mansilla. Peleó en la batalla de Cepeda. Más tarde se incorporó a la lucha en la guerra contra el Paraguay. Peleó en Tuyutí, en Boquerón y en Curupaytí. Participó en la toma de Humaitá y en la denominada "conquista del desierto", luego de la cual escribió Una excursión a los indios ranqueles. Entre sus obras también figuran Los siete platos de arroz con leche, Retratos y recuerdos, Mis memorias y Rozas. Murió en París, Francia, el 8 de octubre de 1913. 1923: Muere el periodista y dramaturgo Francisco Felipe Fernández. Entre sus obras figuran Un ángel bueno y un ángel malo, 25 de Mayo, La Triple Alianza y Monteagudo. Había nacido en Paraná, Entre Ríos, el 1º de mayo de 1842. 1951: Muere el novelista y cuentista Benito Lynch. Entre sus obras figuran Plata dorada, Los caranchos de la Florida, Raquela y El inglés en los huesos. Había nacido en 1885. 1951: Muere en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo. Poeta, escritor, dramaturgo y actor, fue autor de tangos como "Cambalache", "Yira… Yira…", "Cafetín de Buenos Aires" y "Uno". Había nacido en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901. 1986: Se sanciona durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín la Ley 23.492 de Punto Final, que ponía fin "a la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983". Sería promulgada al día siguiente. HOY "OLLAS Y SARTENES" CUMPLE 24 AÑOS Compartiendo con ustedes, buenos y no tan buenos momentos. Gracias a nuestros clientes, amigos y proveedores y los esperamos para compartir nuestras delicias de Navidad y Año nuevo. Muchas felicidades a todos Sarmiento 600 Tel.: 423871 ---- DECÁLOGO DE LA SERENIDAD 1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. 2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en éste también. 4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. 5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura: recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. 6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 7. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. 8. Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión. 9. Sólo por hoy creeré firmemente -aunque las circunstancias demuestren lo contrario- que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. 10. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Puedo hacer bien durante doce horas lo que me descorazonaría, si pensase tener que hacerlo durante toda mi vida. (Juan XXIII) ---- AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante GOMEZ SANDRA ELIZABET progenitora del causante GAITAN JOEL RICARDO" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr.Matías Ferreiros dirijo a ud la presente a fines de solicitarle la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante GAITAN JOEL RICARDO, argentino, instruído, de 21 años de edad, DNI Nº 37.939.229, domiciliado en Ripa Nº 202 entre De Peón y Gigena del barrio Otamendi de este medio. Tel. 03489-15-597538. Quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximandamente 1.70 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro, quien posee como característica particular un lunar pequeño en la mejilla derecha. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul y una remera mangas corta de color verde y zapatillas marca NIKE de color gris, llevando consigo su teléfono celular, DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 13/12/16 no ha regresado al mismo. Cualquier informacion llamar a la Comisaria de Campana 422534. v.24.12. ---- Pág. siguiente (2/3)