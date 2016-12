Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 24 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELIZ CUMPLE LILI GOMEZ!! Te deseo lo mejor hoy y siempre..y feliz navidad...Nelda. FRASE DEL DIA No soy optimista, quiero ser optimista. Émile Zola (1840-1902) Novelista francés. UN 24 DE SETIEMBRE.... 1524:Muere en Cochín, India, el explorador y navegante portugués Vasco da Gama. Fue el primer europeo en navegar hasta la India rodeando África. Había nacido en Sines en 1469. 1726:Se funda la ciudad de Montevideo, actual capital de la República Oriental del Uruguay. 1799:Se aprueba la Constitución que establece el Consulado en Francia. Napoleón es elegido primer cónsul. 1810:El doctor Mariano Moreno fue designado representante de las Provincias del Río de la Plata en Gran Bretaña. Partiría el 24 de enero de 1811. 1822:Se promulga una ley, que abolía el fuero personal del clero, los diezmos, las casas de regulares betlehemitas y otras órdenes que existían en la provincia. 1828:El general Juan Galo de Lavalle es proclamado gobernador y capitán general provisional de Buenos Aires. 1841:El general Juan Pablo López, gobernador de Santa Fe, hace un pronunciamiento, alejándose del Partido Federal. 1859:Nace en Rosario, Santa Fe, el doctor Pedro Antonio Echagüe. Fue gobernador de esa provincia e interventor de la provincia de La Rioja. 1865:Se funda en Tennessee, Estados Unidos, el Ku Klux Klan, una organización terrorista secreta que se extendió por los estados del sur de ese país, sosteniendo la superioridad de la raza blanca y luchando contra otras colectividades, especialmente contra los negros. 1867:Tiene lugar una sublevación en Rosario, Santa Fe, encabezada por el Coronel Patricio Rodríguez contra Nicasio Oroño, gobernador de esa provincia. Fuerzas del gobierno nacional pronto sofocaron el golpe sedicioso. 1878:Se celebra con Portugal un Tratado de extradición de criminales. 1893:Muere en Buenos Aires el teniente general Emilio Mitre. Peleó contra los indios y más tarde en la guerra del Paraguay, en las batallas de Tuyutí, El Boquerón y Curupaytí. En 1861 fue diputado al Congreso de Paraná, en Entre Ríos; y en 1874 fue diputado al Congreso Nacional. Había nacido en Carmen de Patagones el 5 de enero de 1824. 2002:Muere en Buenos Aires la actriz y cantante Ana Laura Merello, conocida como Tita Merello. Había nacido en Buenos Aires el 11 de octubre de 1904. JANUCA "FIESTA DE LAS LUMINARIAS" La comunidad judía festeja a partir del sábado 24 y por 8 días, el milagro de Januca. Literalmente, januca significa inauguración y evoca la primera lucha por la libertad religiosa de la mano de los Macabeos. Según Maimonides el objetivo es "hacer público el milagro y aumentar así la alabanza del Todopoderoso. Un fraternal abrazo y felíz navidad a la grey católica. Sociedad Cultural Israelita de Campana. v.31.12. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante GOMEZ SANDRA ELIZABET progenitora del causante GAITAN JOEL RICARDO" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr.Matías Ferreiros dirijo a ud la presente a fines de solicitarle la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante GAITAN JOEL RICARDO, argentino, instruído, de 21 años de edad, DNI Nº 37.939.229, domiciliado en Ripa Nº 202 entre De Peón y Gigena del barrio Otamendi de este medio. Tel. 03489-15-597538. Quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximandamente 1.70 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro, quien posee como característica particular un lunar pequeño en la mejilla derecha. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul y una remera mangas corta de color verde y zapatillas marca NIKE de color gris, llevando consigo su teléfono celular, DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 13/12/16 no ha regresado al mismo. Cualquier informacion llamar a la Comisaria de Campana 422534. v.24.12. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.28.12. EL VERDADERO ESPIRITU DE LA NAVIDAD A la Navidad nos apuntamos todos, tengamos fe o no. Pero el verdadero espíritu de la Navidad es cosa distinta del jaleo navideño. Hay varias formas de traicionar la Navidad y una de ellas es el consumismo. La Navidad va más allá del consumismo y no se vende en los centroscomerciales. El infantilismo y la sensiblería es otro peligro. Es bueno ver la Navidad con ojos de niño, para llenarla de ilusión, alegría y confianza en un mundo mejor. Empequeñecerse es bueno, pero no entontecerse. No podemos quedarnos en las estrellas de colores, los magos o los angelitos. Tampoco podemos contemplar la Navidad como un acontecimiento del pasado. Solemos decir que para un cristiano todo el tiempo es navidad y es cierto. El espíritu navideño siempre es actual, porque Dios sigue asumiendo continuamente la condición humana. Pero tal vez la mayor profanación de la Navidad es el egoísmo. No hay, en el diccionario, palabras más opuestas que estas dos. Una nos habla de donación, de entrega, de generosidad y la otra de individualismo y provecho propio. Sin amor no es posible celebrar la Navidad. NO TE MUERAS CON TUS MUERTOS"... Este es el título de un libro de René Trosero y fue la frase que llegó a mi mente muy fuerte en estos días de fiesta. Necesité escribir para aquellas personas que hace poco o mucho pasaron por el momento más doloroso que es perder a un ser amado y que en estos días me he cruzado..Escuché de ellos frases como: Yo no tengo nada que festejar", "la Navidad ya no existe para mí"... Y cuando me cuentan su dolor (uno sabe porque lo vivió) que el consuelo sirve poco o casi nada que es CADA UNO quien debe "procesar" a su manera ese duelo. ...Aún así esto lo escribo para vos...que sos tan jóven todavía y acabás de perder a tu mamá, y también para vos que ya sos abuela y hace un par de años perdiste a tu "único hijo" y nada te consuela. Vivir no es solo respirar y vos sólo estás respirando..Sabés que ellos, los que te aman, los que viven con vos te necesitan..Necesitan de tu risa, de tu abrazo ..pero vos estás "anestesiada". Es tanto el dolor que hasta se hizo tu amigo. No querés soltarlo, te aferrás una y otra vez y aunque descubriste que la vida puede ser tan corta como un soplo, decidís "Morirte con Tus Muertos". Hoy, a un día de la Navidad donde siempre se puede VOLVER A EMPEZAR te digo: Elegí el camino de la vida! Los que te amaron y ya no están no querrían verte derrumbada. Elegí el camino del amor! Lavá tu tristeza y tu dolor con todas esas lágrimas y una vez que lloraste todo salí a la calle y mirá el sol, te está esperanzo para darte calor.. Salí a la noche y mirá las estrellas, aún brillan y ya no están ahí pero te siguen regalando su luz! Aunque parezcas loca corré hacia tus hijos y abrazálos fuerte por todos los abrazos que quizás les negaste porque estabas atada a tu pasado. Corré hacia tus nietos y bisnietos, ellos quieren ver a su abuela sonreír y gozar tu compañía! No le niegues la dulzura y el afecto del resto de tu vida por estar todavía atrapada. La Navidad no es una fecha triste como suponen los que sufren la ausencia de una copa de brindis en la mesa..No!! La Navidad es una nueva oportunidad de Empezar de Nuevo, de recordar otra época pero no con tristeza sino con una sonrisa porque entregamos a ese ser Todo en nuestra vida y ahora que ya no está hay muchas manos, brazos y mejillas que nos están esperando. Sí te están esperando!! A que despiertes HOY y PARA SIEMPRE!.. Por eso..está llegando la Navidad....vamos "NO TE MUERAS CON TUS MUERTOS"! Nelda Fischer ---- ---- ---- CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "ILUSION DE LA TERCERA EDAD" Personería Jurídica N°16862 - Liniers 230 - Campana 444-646 Desea de todo corazón a los amigos y socios de nuestra querida Institución, Centros de Jubilados, y comunidad de Campana, muy felices fiestas y un maravilloso año nuevo!! Pág. siguiente (2/3)