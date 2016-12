MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2016

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Lo urgente generalmente atenta contra lo necesario. Mao Tse-Tung (1893-1976) Estadista chino. UN 27 DE SETIEMBRE.... 1813:Se dicta un decreto para procesar al general Manuel Belgrano por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. 1816:El coronel Juan Francisco Borges es derrotado por el coronel Juan Gregorio Aráoz de La Madrid en Pitambalá. 1847:El general Justo José de Urquiza derrota en Vences a Joaquín y a Juan Madariaga, quienes se negaban a responder a las órdenes del general Juan Manuel de Rosas. 1906:Muere en Buenos Aires el doctor Bernardo de Irigoyen. Fue procurador del Tesoro Nacional, ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, durante la presidencia del doctor Nicolás Avellaneda, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior durante la presidencia del general Julio Argentino Roca. Fue también gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado y senador provincial, y diputado y senador nacional. Había nacido en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1822. 1931:Muere el doctor Figueroa Alcorta mientras se desempañaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue senador de la legislatura provincial de Córdoba y ministro de Hacienda de esa provincia. Fue más tarde diputado nacional y gobernador de Córdoba. En 1898 fue elegido senador nacional y en 1904 fue proclamado vicepresidente del país, en la fórmula que integraba con el presidente doctor Manuel Quintana. Al morir éste, ocupó la presidencia de la nación entre el 12 de marzo de 1906 y el 12 de octubre de 1910. Fue más tarde presidente de la Corte Suprema de Justicia. Había nacido en Córdoba el 20 de noviembre de 1860. CHAU 2016!!!! BIENVENIDO 2017 Cuando se despide otro año, dejemos atrás los malos momentos pero aprendamos de ellos para encaminar mejor nuestras vidas, abriendo el corazón y el alma hacia caminos donde predomine la bondad, el amor y la amistad, reflexionemos y aprenderemos que cada año vivido, marca en nosotros huellas imborrables que pueden llegar a convertirnos en seres humanos excepcionales, capaces de entender que de nada vale el poder y la riqueza, si nuestro mundo se hunde cada vez más en la desesperación y el olvido. Y esto sembrará en nosotros desesperanza y desilusión donde el trascurrir de nuestra vida se convertirá, simplemente en otro año que se va, pero si predomina en nuestros corazones el camino de la reflexión estaremos realmente comprometidos en hacer de este y cada año de vida, el más significativo de los regalos para Dios, nuestros prójimos y el mundo. Nelda Fischer. RIFA HOSPITAL SAN JOSE Resultados del sorteo de las rifas de la Cooperadora del Hospital San José de Campana para el Gorde de Navidad. 1er. Premio 392 (VACANTE) 2do. Premio 203 (VENDIDO) 3er. Premio 530 (VACANTE). SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.28.12. AGRADECIMIENTO Queremos agradecer a la Municipalidad de Campana al Señor Intendente Abella y demás funcionarios como también a Prefectura Zárate y Campana y a los vecinos del Barrio San Cayetano y familiares por apoyarnos tanto en la partida de nuestro hijo. No hay como agradecer, no alcanzan las palabras. Gracias pero muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Sin más palabras... Familias Godoy-Piñeiro