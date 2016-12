Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) RUMOR DE CUNA 25/12/16 El regalo mas bonito y esperado para Navidad llegó Jesus Tomías con mucho amor y orgullo tu abuela Rosa Beatriz y tus tíos Jonathan y Miguel Angel..te queremos!!! RUMOR DE CUNA El día 25/12 a las 23 y 54 hs llegó Jesus Tomias. Felicitaciones a los papás Giselle Angeramo e Ivan Mongelo. A disfrutarlo!!! FRASE DEL DIA Los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira. Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) Poeta español. CHAU 2016!!!! BIENVENIDO 2017 Cuando se despide otro año, dejemos atrás los malos momentos pero aprendamos de ellos para encaminar mejor nuestras vidas, abriendo el corazón y el alma hacia caminos donde predomine la bondad, el amor y la amistad, reflexionemos y aprenderemos que cada año vivido, marca en nosotros huellas imborrables que pueden llegar a convertirnos en seres humanos excepcionales, capaces de entender que de nada vale el poder y la riqueza, si nuestro mundo se hunde cada vez más en la desesperación y el olvido. Y esto sembrará en nosotros desesperanza y desilusión donde el trascurrir de nuestra vida se convertirá, simplemente en otro año que se va, pero si predomina en nuestros corazones el camino de la reflexión estaremos realmente comprometidos en hacer de este y cada año de vida, el más significativo de los regalos para Dios, nuestros prójimos y el mundo. Nelda Fischer. JANUCA "FIESTA DE LAS LUMINARIAS" La comunidad judía festeja a partir del sábado 24 y por 8 días, el milagro de Januca. Literalmente, januca significa inauguración y evoca la primera lucha por la libertad religiosa de la mano de los Macabeos. Según Maimonides el objetivo es "hacer público el milagro y aumentar así la alabanza del Todopoderoso. Un fraternal abrazo y felíz navidad a la grey católica. Sociedad Cultural Israelita de Campana. v.31.12. EXTRAVIO Se ha extraviado un pendrive marca Kingston de 86 Gb en inmediaciones de Rivadavia y Sívori hasta Plaza España. Cualquier novedad comunicarse con 011-15-55078897. Oscar. v.29.12. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.29.12. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.28.12. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "ILUSION DE LA TERCERA EDAD" Personería Jurídica N°16862 - Liniers 230 - Campana - 444-646 Desea de todo corazón a los amigos y socios de nuestra querida Institución, Centros de Jubilados, y comunidad de Campana, muy felices fiestas y un maravilloso año nuevo!! TROPICAL BARRIENTOS A TODA MAQUINA Este miércoles y jueves actúa en Fiestas. El viernes 30 en Salón 2 de Abril (Tigre). Y el domingo 1º La "SUPER SUPER" actua toda la noche en Club San Lorenzo (Campana) a partir de las 21 hs. en un recital exclusivo a toda cumbia. Imperdible!!! v.30.12. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)