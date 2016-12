Cumpleaños

JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTE AÑO APRENDÍ... 1) Que la vida es como tiene que ser porque solo nosotros decidimos el camino por el que andamos 2) Que lo mas importante es vivir el presente como si no hubiera mañana y sin que el pasado condene nuestros actos 3) Que cada sonrisa y cada lagrima vivida es un regalo de Dios para hacernos mas fuertes y mas sabios 4) Que cada día es una oportunidad para ser mejores, para amar, para perdonar. 5) Que cada persona que aparece en nuestras vidas nos deja grandes lecciones aunque la presencia de algunas sea fugaz. 6) Que aquellas personas importantes permanecerán en nuestro corazón siempre aun cuando la vida o la misma muerte las aparte de nosotros 7) Que es mejor morir en el intento que vivir paralizados por el miedo 8) Que cada raspón, cada cicatriz o huella en nuestra alma es la mejor muestra de que hemos vivido plenamente 9) Que los grandes amigos están siempre ahí aun cuando vivan lejos, dejes de hablar con ellos por un tiempo o los acabes de conocer 10) Que la familia es la raíz mas fuerte y poderosa que tenemos para mantenernos en pie 11) Que el respeto y la tolerancia son pieza clave para hacer de este mundo mejor 12) Y que mientras haya vida, debemos rendirle homenaje sonriendo, amando y disfrutando del momento ya que somos muy pero muy afortunados por estar aquí Gracias por este extraordinario 2016 por los logros, los tropiezos y la fuerza para seguir andando... gracias a todos los que formaron parte de este gran año, gracias por su amistad, su cariño, sus sonrisas y por estar aquí!!! Nelda Fischer FRASE DEL DIA Allí donde la toques, la memoria duele. Yeoryos Seferis (1900-1971) Poeta y diplomático griego. UN 29 DE DICIEMBRE.. 1828:La provincia de La Rioja se levanta contra el general Juan Galo de Lavalle en protesta por el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego. 1853:Tras la sentencia dispuesta por un tribunal presidido por Valentín Alsina, fueron ahorcados en la plaza Independencia, en Buenos Aires, Leandro Antonio Alen, el padre de Leandro N. Alem, fundador de la UCR. 1877:Muere en Buenos Aires el doctor Adolfo Alsina, hijo de Valentín Alsina, mientras se desempeñaba como ministro de Guerra. Había sido vicepresidente durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Había nacido el 14 de enero de 1829. 1894:Muere el novelista y abogado Lucio Vicente López como consecuencia de las heridas que sufrió tras un duelo que sostuvo con el coronel Sarmiento. Hijo del historiador Vicente Fidel López y nieto del autor del himno nacional, Vicente López y Planes. Entre sus obras figuran Lecciones de historia argentina, Recuerdo de viaje y La Gran Aldea. Fue legislador de la provincia de Buenos Aires. Más tarde fue diputado nacional y ministro del Interior durante la presidencia del doctor Luis Sáenz Peña. En 1894 fue interventor de la provincia de Buenos Aires. Había nacido en 1848. 1933:Se produce un intento de revolución en Santa Fe contra el gobierno del general Agustín P. Justo. El movimiento fue sofocado pero el intento concluyó con el confinamiento en la isla Martín García de muchos miembros del radicalismo, entre los que se encontraban el ex presidente Marcelo T. de Alvear. 1992:El presidente Fernando Collor de Mello renuncia a la presidencia de Brasil, en medio de acusaciones de corrupción. Fue reemplazado por Itamar Franco. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.31.12. SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. EXTRAVIO Se ha extraviado un pendrive marca Kingston de 86 Gb en inmediaciones de Rivadavia y Sívori hasta Plaza España. Cualquier novedad comunicarse con 011-15-55078897. Oscar. v.29.12. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.29.12. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.29.12.