VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) TROPICAL BARRIENTOS A TODA MAQUINA Este miércoles y jueves actúa en Fiestas. El viernes 30 en Salón 2 de Abril (Tigre). Y el domingo 1º La "SUPER SUPER" actua toda la noche en Club San Lorenzo (Campana) a partir de las 21 hs. en un recital exclusivo a toda cumbia. Imperdible!!! v.30.12. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Les desea a todos Felices Fiestas y que no dejen de ayudar a quienes tanto necesitan. Elsa de Correa. HALLAZGO Se ha encontrado documentacion a nombre de DOROTEA JOSEFA RECOUSO. Su dueña puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.31.12. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.31.12. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.30.12. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.30.12. FRASE DEL DIA Amar es una oportunidad, un motivo sublime que se ofrece a cada individuo para madurar y llegar a ser algo en sí mismo, para volverse mundo. Rainer María Rilke (1875-1926) Escritor austríaco. 30 DE DICIEMBRE 1823:El gobierno de Buenos Aires decreta la inviolabilidad de la propiedad de las obras publicadas por la prensa. 1865:Nace en Bombay, India, el novelista inglés Rudyard Kipling, autor de El libro de la selva. Murió en Londres, Inglaterra, el 18 de enero de 1936. 1916: Muere asesinado en Petrogrado el místico ruso Grigori Yefimovich Rasputín. Contribuyó a generar el descontento que desacreditó a la corte de Nicolás II. Había nacido en Pokróvskoie, Siberia, el 29 de julio de 1872. 1922:El Congreso de los Soviets aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.). 2001:El presidente interino Adolfo Rodríguez Saá renuncia a la presidencia del país por carecer de apoyo en su propio partido. Asumiría en su lugar Eduardo Camaño, pero sería reemplazado por Eduardo Duhalde. 2004:Un incendio en la discoteca República Cromañón provoca la muerte de cerca de doscientas personas. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. EXTRAVIO Se ha extraviado un pendrive marca Kingston de 86 Gb en inmediaciones de Rivadavia y Sívori hasta Plaza España. Cualquier novedad comunicarse con 011-15-55078897. Oscar. v.30.12. SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. ---- Pág. siguiente (2/3)