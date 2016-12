SABADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cumpleaños

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CAMPANA Fin de Año suele ser época de balances, mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido... Un trayecto en donde hemos trabajado con mucho esfuerzo y dedicación para, lograr los objetivos propuestos. Aquí nuestro mas sincero agradecimiento y reconocimiento a todos lo que lo hicieron posible. Compañeros mercantiles, que en el nuevo año se hagan realidad, nuestros sueños y proyectos. FELIZ 2017!!!! Comisión Directiva El Staff de "Marcelo Caferro Group" Alta Peluquería Les desea a su distinguida clientela amiga, un próspero y muy Felíz Año Nuevo Gracias por el Aguante! FRASE DEL DIA La cosa tiene gracia porque se supone que la diversidad es lo más moderno que hay, pero si uno toma una muestra de ciudadanos, nunca lo diría. Douglas Coupland (1961-?) Escritor de ficción canadiense. TROPICAL BARRIENTOS A TODA MAQUINA Este miércoles y jueves actúa en Fiestas. El viernes 30 en Salón 2 de Abril (Tigre). Y el domingo 1º La "SUPER SUPER" actua toda la noche en Club San Lorenzo (Campana) a partir de las 21 hs. en un recital exclusivo a toda cumbia. Imperdible!!! v.31.12. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Les desea a todos Felices Fiestas y que no dejen de ayudar a quienes tanto necesitan. Elsa de Correa. v.31.12. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. EXTRAVIO Se ha extraviado un pendrive marca Kingston de 86 Gb en inmediaciones de Rivadavia y Sívori hasta Plaza España. Cualquier novedad comunicarse con 011-15-55078897. Oscar. v.31.12. SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. HALLAZGO Se ha encontrado documentacion a nombre de DOROTEA JOSEFA RECOUSO. Su dueña puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.31.12. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.31.12. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.31.12. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.31.12. UN 31 DE DICIEMBRE 1812:El coronel José Rondeau vence a las fuerzas españolas comandadas por el general Gaspar Vigodet en el Cerrito, cerca de Montevideo. 1839:La República Oriental del Uruguay y la provincia de Corrientes sellan en Montevideo una alianza ofensiva defensiva contra Juan Manuel de Rosas. 1869:Nace en Le Cateau-Cambrésis el pintor francés Henri Matisse. Entre sus obras se encuentran La danza, La alegría de vivir y Los marroquíes. Murió en Niza el 3 de noviembre de 1954. 1878:Nace en Salto, República Oriental del Uruguay, el cuentista uruguayo Horacio Quiroga. Entre sus obras se encuentran Los arrecifes de Coral; El crimen del otro; Cuentos de la selva; y Cuentos de amor, de locura y de muerte. Murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937. 1888:Muere el general Martín de Gainza. Peleó junto al general Juan Galo de Lavalle, a quien acompañó hasta Jujuy, donde Lavalle fue muerto. En 1868 fue nombrado ministro de Guerra y Marino, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En 1870 creó el Colegio Militar. Peleó contra el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán. Había nacido en Buenos el 8 de julio de 1814. 1902:Muere en Baradero, Buenos Aires, el pintor Cándido López. Fue teniente primero y peleó en la guerra contra el Paraguay, donde perdió el brazo derecho en la batalla de Curupaytí. Realizó una gran cantidad de cuadros sobre esa guerra impopular. Había nacido en Buenos Aires el 29 de agosto de 1840. 1936:Muere en Salamanca el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Entre sus obras figuran Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo. Había nacido en Bilbao, España, el 29 de septiembre de 1864. 1958:Ernesto "Che" Guevara logra la ocupación de Santa Clara. Al día siguiente el dictador Fulgencio Batista huiría de Cuba y triunfaría así la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959. 1998:La peseta sale de circulación. Al día siguiente, el 1º de enero de 1999, el euro pasaría a ser la moneda única de once países de la Unión Europa. 1999:Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá.