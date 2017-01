MARTES 3 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

FRASE DEL DIA El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Isaac Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense. UN 3 DE ENERO 1826:El general don Juan Gregorio de Las Heras, a cargo del Ejecutivo, lanzó una Proclama aceptando en nombre de la Nación la guerra que había declarado el Imperio de Brasil. 1847:El reino de Suecia y Noruega reconoce la independencia de la República Argentina. 1903:Muere Carlos Tejedor. Doctor en jurisprudencia, en 1939 participó de la insurrección contra Juan Manuel de Rosas. Emigró a Brasil y a Chile. Luego de la batalla de Caseros, regresó a Buenos Aires, fue periodista y diputado y ministro de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. El 1º de mayo de 1878 asumió como gobernador de Buenos Aires y defendió la autonomía de la provincia. Renunció a su cargo en 1880 y se alejó de la vida pública. Había nacido el 4 de noviembre de 1817. 1961:Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. 1961:El papa Juan XXIII excomulga a Fidel Castro. 1993:Estados Unidos y Rusia acuerdan reducir los arsenales nucleares mediante la firma del START II. 2006:Argentina cancela su deuda con el Fondo Monetario Internacional con el pago de 9.530 millones de dólares. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 7 de enero a partir de las 22 hs., arrancamos el año con el Gran Show en vivo desde Santa Fe de "La Vanidosa". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta la 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.7.1. AGRADECIMIENTO Quisiera saludar por este medio a todas las personas que participaron en el pesebre que se celebro en San Jacinto, gracias y buen año para todos ellos. Ahora bien particularmente para mi tuvo un significado muy particular emocionalmente además la gentileza de la comunidad de la Parroquia Nuestra Sra. de Luján, Apostol Pedro y Pablo, que además de actuar me acercaron al lugar a Nuestra Madre Peregrina. Creo que estas cosas ocurren solo por milagro, creo no merecer tanto amor. También agradecer a los que siempre colaboran con golosinas y juegos para agasajar a los niños Sr. J. Sajnin, A. Zaubero, Nelly, Municipalidad de Campana, Nico, Osvaldo con el sonido, María Ester comodín, que siempre esta donde hace falta. Gracias, muchas gracias!!! Lina Nusshart DNI: 02.358.139 ---- ---- SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. HALLAZGO Se ha encontrado documentacion a nombre de DOROTEA JOSEFA RECOUSO. Su dueña puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.3.1 TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.3.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.3.1. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.3.1.