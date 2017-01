MIERCOLES 4 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Un ser no está completo hasta que no se educa. Horace Mann (1796-1859) Educador estadounidense. UN 4 DE ENERO 1643:Nace Isaac Newton, científico y matemático inglés. Descubrió la ley de gravedad y estableció las bases de la mecánica clásica. 1817:José Gervasio de Artigas es derrotado por los portugueses en el actual territorio de Uruguay. 1822:Se prohíbe las corridas de toros en Buenos Aires sin permiso policial. 1831:Se firma en Santa Fe el Pacto del Litoral (Pacto Federal) entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Más tarde se incorpora Corrientes. 1870:Aparece en Buenos Aires el primer número del diario La Nación, fundado por el general Bartolomé Mitre. La imprenta, oficina de redacción y administración estaban situadas en la calle San Martín 124. 1878:Tras la muerte de Adolfo Alsina, Nicolás Avellaneda nombra a Julio A. Roca ministro de guerra. 1896:Nace en Avellaneda, Buenos Aires, el pintor Roberto Rossi. 1912:Nace en Bella Vista, Buenos Aires, el pintor Felipe De la Fuente. 1938:Se inaugura la Casa del Teatro, patrocinada por la cantante lírica Regina Pacini de Alvear, la mujer de Marcelo T. de Alvear, presidente entre 1922 y 1928. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 7 de enero a partir de las 22 hs., arrancamos el año con el Gran Show en vivo desde Santa Fe de "La Vanidosa". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta la 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.7.1. EXTRAVIO Se ha extraviado un pendrive marca Kingston de 86 Gb en inmediaciones de Rivadavia y Sívori hasta Plaza España. Cualquier novedad comunicarse con 011-15-55078897. Oscar. v.4.1.