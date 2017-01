Cumpleaños

JUEVES 5 DE ENERO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) FELIZ CUMPLE PAPÁ MARIO!!... SOS LO MEJOR QUE NOS PASÓ EN LA VIDA... CON CARIÑO y MUCHO AMOR TU ESPOSA DIANA y TU HIJO FACU VALIENTE FRASE DEL DIA Crear, es vivir dos veces. Albert Camus (1913-1960) Escritor francés. UN 5 DE ENERO..... 1813:Las Cortes de Cádiz suprimen el Tribunal de la Inquisición, tanto en España como en América. 1857:Muere en Montevideo José Luis de Bustamante. 1857:Muere el general Gregorio Aráoz de La Madrid. Peleó en numerosas batallas por la emancipación de América. Combatió en Las Piedras, en Tucumán, en Salta, en Vilcapugio y en Ayohuma. Peleó también en Sipe-Sipe. Colaboró con el general Martín Rodríguez tras la revolución que lo derrocó. Peleó en la batalla de Oncativo. Y participó en la revolución que promovió el general Juan Galo de Lavalle. Se refugió en Chile tras la derrota en Rodeo del Medio. Había nacido en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1795. 1860:Se reúne la Convención encargada de reformar la Constitución Nacional de 1853. 1867:Batalla de la Rinconada. Los montoneros mendocinos derrotan a las fuerzas nacionales. 1898:Nace en Buenos Aires el pintor Enrique Policastro. 1904:Se funda la Liga Naval Argentina. 1909:Nace en Buenos Aires la novelista, cuentista y dramaturga Luisa Mercedes Levinson. 1919:Se funda el Partido Nacional Socialista Alemán. 1932:Nace en Alessandria, Italia, el escritor y profesor Umberto Eco. 1939:Se suicida el doctor Lisandro de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista. Había nacido en Rosario el 6 de diciembre de 1868. SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.6.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.6.1. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.6.1. EXTRAVIO Se ha extraviado un pendrive marca Kingston de 86 Gb en inmediaciones de Rivadavia y Sívori hasta Plaza España. Cualquier novedad comunicarse con 011-15-55078897. Oscar. v.5.1. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)