VIERNES 6 DE ENERO DE 2017

TERESA BRUNO-LINO CANTELLI 6.1.17 Hoy los reyes nos regalaron 52 años de matrimonio. Con mucha alegría queremos festejar con nuestra familia. Que Dios y María nos acompañen siempre. SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.6.1. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.6.1. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.6.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. v.8.1. FRASE DEL DIA "La civilización democrática se salvara únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión critica, y no una invitación a la hipnosis." Umberto Eco (1932-2016) Escritor italiano. UN 6 DE ENERO..... Día de los reyes magos. 1535:Francisco Pizarro funda la ciudad De los Reyes, en honor de la fiesta de la Epifanía. Pero el nombre fue reemplazado por el de Lima, una derivación del nombre primitivo indígena de Rimac. 1817:El general español Olañeta entra en la ciudad de Jujuy y enarbola el estandarte del rey de España. Encontró la población casi desierta. Sus hombres se habían retirado. 1923:Nace el periodista Jacobo Timerman. 1927:Estados Unidos invade Nicaragua. 1943:Nace en Mar del Plata, Buenos Aires, Osvaldo Soriano. Escritor argentino, autor de obras como Triste, solitario y final, No habrá más penas ni olvidos, A sus plantas, rendido un león y Una sombra ya pronto serás. Murió en Buenos Aires el 29 de enero de 1997. 2002:Se deroga la ley de convertibilidad. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 7 de enero a partir de las 22 hs., arrancamos el año con el Gran Show en vivo desde Santa Fe de "La Vanidosa". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta la 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.7.1.