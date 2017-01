SABADO 7 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. Pedro Laín Entralgo (1908-2001) Escritor español. UN 7 DE ENERO..... 1830:El general José Benito Villafañe, segundo del general Facundo Quiroga, vence al general José María Paz en el combate de Ancaste. 1927:Se inaugura el servicio telefónico comercial entre Londres y Nueva York. 1965:Aparece en Colombia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo insurgente armado inspirado en la Revolución Cubana. 1986:Muere el escritor mexicano Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El llano en llamas. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura en México y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias en España. Había nacido el 16 de mayo de 1917. AGRADECIMIENTO POR LA QUEMA DEL MUÑECO DE "CHULÍN" Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron para la Quema del Muñeco de "Chulín" que se realizó en la calle Lavalle (hoy Dellepiane) frente a la placita España: al Intendente, a la Policía de Tránsito, a Daniel Arona, a Eduardo Vázquez de Baterías Varta, a Expreso Velox, a Walter Oberti de Pinturería Paraná, a Pinturería Brazo Largo, a Nazareno Visbeek, a su papá de Aplicaciones Solimar, a Martín Ripa, a los familiares que ayudaron al montaje del muñeco el 31 de diciembre al mediodía y por supuesto a la inmensa cantidad de gente que se acercó para disfrutar de ese hermoso momento. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 7 de enero a partir de las 22 hs., arrancamos el año con el Gran Show en vivo desde Santa Fe de "La Vanidosa". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA".Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta la 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.7.1. CAMPANA AMANECER LITERARIO Socios activos, Socios adherentes, Socios honorarios, Amigos y Colaboradores envían por este medio los mejores augurios para el año 2017 a la comunidad Campanense. Paz,Amor,Salud Y trabajo. Muchísimas gracias a quienes hace 21 años brindan por la Institución. ¡FELIZ AÑO NUEVO! v.8.1. ESTE DOMINGO VENI A SAN LORENZO Este domingo a partir de las 21 hs. bailamos en Club San Lorenzo (Chiclana y Jacob-Campana). SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA . Ambiente Familiar. Damas solo $ 70. Imperdible. v.8.1. SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.6.1. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.8.1. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.8.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. v.8.1. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)