DOMINGO 8 DE ENERO DE 2017

FRASE DEL DIA El individuo es efímero, las razas y las naciones vienen y se van, pero el ser humano permanece. Nikola Tesla (1856-1943) Físico, matemático e ingeniero eléctrico serbio. UN 8 DE ENERO..... 1642:Muere Galileo Galilei, filósofo, matemático, físico y astrónomo italiano. Había nacido en Pisa el 15 de febrero de 1564. 1766:El capitán inglés MacBridge llega al puerto Egmont, en una de las islas Malvinas, y establece un fuerte, desconociendo el derecho de España a esas islas. 1820:El general Juan Bautista Bustos, el coronel Alejandro Heredia y el comandante José María Paz sublevan una parte del ejército auxiliar del Perú al mando del general Francisco de la Cruz. 1845:Juan Manuel de Rosas rompe comercialmente con el Paraguay. 1855:Se firma el tratado de paz entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina. 1904:Nace en Buenos Aires la psiquiatra Telma Reca. Se especializó en problemas de conducta juvenil. 1914:El dúo Gardel-Razzano debuta en el Teatro Nacional de Buenos Aires. 1928:Muere Juan B. Justo de un síncope cardíaco. Fue cirujano. Fundó el Partido Socialista y el diario socialista La Vanguardia. Había nacido en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1865. 1959:Fidel Castro entra en La Habana, consolidando el triunfo de la revolución. 1959:Charles De Gaulle es elegido presidente de Francia. 1971:Muere Armando Discépolo, creador del "grotesco criollo" teatral, y hermano de Enrique Santos Discépolo. Había nacido en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1887. 1976:Se publica el testamento político de Juan Domingo Perón. 1982:Muere el escritor Álvaro Yunque. Su verdadero nombre era Arístides Gandolfi Herrero. Había nacido en La Plata el 20 de junio de 1889. 1995:Muere el ex boxeador Carlos Monzón en un accidente automovilístico. 1996:Muere Francois Mitterrand, ex presidente de Francia. SE REGALAN GATITOS Machos de 90 días. Desparasitados. Tranquilos y juguetones. Comunicarse al 03489-15-635501. Preguntar por Fabiana. v.8.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.8.1. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.8.1. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.8.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. v.8.1.