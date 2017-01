Cumpleaños

MARTES 10 DE ENERO DE 2017

FRASE DEL DIA El esclavo que obedece escoge obedecer. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. UN 10 DE ENERO..... Día del trabajador del transporte de pasajeros. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Unión Tranviarios, el primer sindicato nacional de la actividad, el 10 de enero de 1919. 1811:La Junta de Gobierno ordena al doctor Juan José Castelli que en cada intendencia se elija un representante de los indígenas, que concurra al Congreso con igual carácter y representación que los demás diputados. 1815:José de San Martín es promovido al grado de coronel mayor de los Ejércitos de las Provincias Unidas. 1829:Muere en Buenos Aires el doctor Gregorio Funes, conocido como el Deán Funes. Dirigió La Gazeta de Buenos Aires, periódico fundado por Mariano Moreno. Había nacido en Córdoba el 25 de mayo de 1749. 1852:Ejecución del coronel Pedro León Aquino. 1877:Namuncurá, el cacique hijo del célebre cacique Calfucurá, fue atacado y vencido en sus tolderías de Chiloé por el coronel Nicolás Levalle. 1883: Muere en Buenos Aires el doctor Salvador María del Carril. 1883:Muere en Catamarca Fray Mamerto Esquiú. Había nacido en esa provincia el 11 de mayo de 1826. 1920:Entra en vigor el Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial. 1957:Muere Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, una poetisa, feminista y pedagoga chilena. Había nacido en Chile el 7 de abril de 1889. 2010:Muere María Elena Walsh, autora de la música y la letra de numerosas canciones infantiles. Nació el 1º de febrero de 1930. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de enero a partir de las 22 hs. te ´resentamos el recital exclusivo de "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta las 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!! v.14.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.11.1. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.11.1. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.11.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. v.17.01