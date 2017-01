Cumpleaños

MIERCOLES 11 DE ENERO DE 2017

página(s) : 1 de 3

FRASE DEL DIA "A veces buscamos lo que todavía no estamos preparados para encontrar" -- Libba Bray UN 11 DE ENERO..... 1650: Muere en Estocolmo, Suecia, el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Había nacido el 31 de marzo de 1596. 1807: Deja de aparecer el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, dirigido por Juan Hipólito Vieytes. 1847: Nace en Ohio, Estados Unidos, Thomas Alva Edison, empresario e inventor que patentó más de mil inventos, como la lámpara incandescente y el fonógrafo. 1887: Nace en la provincia de Salta Juan Carlos Dávalos, cuentista y poeta. Muere el 6 de noviembre de 1959. 1945: Murió el almirante Manuel Domecq García. Concluye la Conferencia de Yalta, que reunió entre el 4 y el 11 de febrero, a los líderes de la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos (José Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, respectivamente). 1951: Murió el almirante Manuel Domecq García. 1962: Inauguración del Concilio Vaticano II. 1979: Triunfa la Revolución Islámica de Irán, liderada por el Imam Khomeini, con el derrocamiento de la dinastía Pahlevi. 1990: Luego de 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela, el líder sudafricano, que luchó activamente contra el apartheid. 1996: Muere Tato Bores, seudónimo de Mauricio Borensztein. Había nacido el 27 de abril de 1927. 2011: Hosni Mubarak, presidente de la República Árabe de Egipto, renuncia a la presidencia tras 30 años en el poder. ESTE VIERNES INAUGURA KING KONG Nuevo lugar de encuentro para los que gustan pasar un momento agradable y con buena música King Kong. Tropical este viernes 13 (23hs.) sensacional actuación de la super tropical Barrientos El Chino y la sonora Otra Pasión y La Tropibanda. King Kong (Sarmiento y Arenales) Damas $50 toda la noche. v.13.1. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de enero a partir de las 22 hs. te ´resentamos el recital exclusivo de "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta las 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!!