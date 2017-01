JUEVES 12 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

Gran Entretenimiento Familiar Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1. FRASE DEL DIA Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan" -- Sthepen Covey UN 12 DE ENERO..... Día del trabajador pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de ese gremio. 1520: Hernando de Magallanes, navegante portugués, llega al actual Río de la Plata y lo denomina Río de Solís, en homenaje a su descubridor, Juan Díaz de Solís. 1816: El primer censo del Partido de Rosario, provincia de Santa Fe, registra 5.115 habitantes. 1822: San Martín crea la Orden del Sol, en Lima, Perú. 1899: La fragata argentina "Presidente Sarmiento" inicia su primer viaje de circunnavegación. 1920: Muere en Rosario, Santa Fe, el músico uruguayo Cayetano A. Silva. Fue el autor de la marcha de "San Lorenzo". Había nacido en San Carlos, Uruguay, el 7 de agosto de 1868. 1946: La ONU crea el Consejo de Seguridad para asegurar la paz y la seguridad internacional. 2003: Muere Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto de la última dictadura militar argentina. 2003: Muere Hugo Sofovich, director y guionista. ESTE VIERNES INAUGURA KING KONG Nuevo lugar de encuentro para los que gustan pasar un momento agradable y con buena música King Kong. Tropical este viernes 13 (23hs.) sensacional actuación de la super tropical Barrientos El Chino y la sonora Otra Pasión y La Tropibanda. King Kong (Sarmiento y Arenales) Damas $50 toda la noche. v.13.1. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de enero a partir de las 22 hs. te ´resentamos el recital exclusivo de "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta las 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!! v.14.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. v.17.01 SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.13.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.13.1. TENGO UN PERRITO SHORSHI Y lo cambio por una bicicleta Rodado 26 en buen estado. Tel. 3489-483346. v.13.1.