VIERNES 13 DE ENERO DE 2017

CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de enero a partir de las 22 hs. te ´resentamos el recital exclusivo de "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta las 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!! v.14.1. FRASE DEL DIA "No te quiero por tu cara, ni por tus años, ni por tus palabras, ni por tus intensiones. Te quiero porque estas hecho de buena madera" -- Mario Benedetti UN 13 DE ENERO... Día mundial de la radio. Se celebra en esta fecha a instancias de la Conferencia General de la UNESCO. 1812 : Manuel Belgrano solicita al Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional. 1812 : El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata decreta la confiscación de todas las propiedades de españoles residentes fuera del territorio argentino. 1812: Se inaugura la Sociedad Literaria de Buenos Aires, presidida por el doctor don Bernardo de Monteagudo. 1825: El Alto Perú proclama su independencia con el nombre de República de Bolívar, más tarde Bolivia. 1846: El general José María Paz es nombrado general en Jefe de los ejércitos correntino y paraguayo. 1875: Aparece el semanario de la colectividad irlandesa en la Argentina The Southern Cross, de la colectividad irlandesa en la Argentina, una de las publicaciones más antiguas del país. 1887: Se fabrica el primer pliego de papel en Buenos Aires. 1896: Se crea la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Las primeras autoridades de la nueva institución serán Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, Rafael Obligado, Paul Groussac, Ricardo Gutiérrez, Lorenzo Anadón y Joaquín V. González. HALLAZGO Se ha encontrado en el cajero de Santander Rio tarjeta a nombre de Carmona Walter. Pasar a buscarlo por la redacción ubicada en Av. Rocca 161. v.14.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.14.1. SE PERDIO PERRITA MALTES Color blanco por favor comunicarse al 03489-15-577108. Gratificaré. v.14.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. v.17.01 AGRADECIMIENTO SOLIDARIO Dicho agradecimiento se extiende a la firma Distriprofess a su directora Mabel Canosa y profesores que encabezan los cursos que se dictan, debido a que el día jueves 12 concurrieron al corte de cabello de niños y niñas en el Hogar de Niños de Campana. Por ese motivo destaco este enorme gesto de solidaridad. Atentamente Profesora Patricia Shuster - Promotora Social. v.15.1. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1.