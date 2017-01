SABADO 14 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA "El amor no tiene que ver con lo que esperas conseguir, sólo con lo que esperas dar; es decir, todo" -- Julio Cortázar UN 14 DE ENERO... 1820: El general José de San Martín llega a Santiago, Chile, tras cruzar la cordillera de los Andes. 1827: El ejército argentina, al mando de Carlos de Alvear, entra en la provincia brasileña de Río Grande. 1829: Nace en Buenos Aires Adolfo Alsina, hijo de Valentín Alsina. 1868: El general Bartolomé Mitre delega el mando de general en jefe del ejército aliado en la guerra contra el Paraguay en el general brasileño Marqués de Caxias, tras la muerte de Marcos Paz. 1869: Las tropas de Felipe Varela son vencidas en el combate de Salinas de Pastos Grandes por el coronel Pedro Corvalán. 1876: Graham Bell patenta el teléfono. 1878: Nace en Buenos Aires Octavio R. Amadeo, jurisconsulto y escritor. Muere en Buenos Aires el 25 de mayo de 1955. 1914: Henry Ford introduce la línea de montaje para la fabricación de automóviles. 1992: Muere en Buenos Aires Eduardo A. Azcuy, poeta y ensayista. Había nacido en Buenos Aires el 12 de abril de 1926 Gran Entretenimiento Familiar Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1. EXTRAVIO Se ha extraviado manojo de llaves automotor y viviendas. Contactar al tel. 444062. v.14.1. HALLAZGO Se encontró documentación importante a nombre de Paola Victoria Anchada. Comunicarse al tel. 03487-15-58 9919. v.15.1. HALLAZGO Se ha encontrado en el cajero de Santander Rio tarjeta a nombre de Carmona Walter. Pasar a buscarlo por la redacción ubicada en Av. Rocca 161. v.14.1. EXTRAVIO Se ha extraviado Vio, perro macho de 4 años que se escapó el domingo 25 a la mañana en el barrio Los pioneros (Tavela) es muy amistoso, se deja agarrar. Llamar al: 3489-427663 (teléfono de linea). Se ofrece recompensa. v.17.01 AGRADECIMIENTO Queremos agradecer a todas las personas que nos brindaron su ayuda en este difícil momento que nos toca vivir, a Marcos Bongiovanni, Mariano Ortiz y a todo el personal de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Campana, como así también al Dr. Mariano Rainieri gerente de Anses Campana, Bloque de Concejales Cambiemos, a la Sra. Marina Casaretto, a los empleados de Anses, Cynthia Vazquez, Brenda López, Jesica Lucero y a todos los familiares y amigos. Desde ya nuestro más sincero agradecimiento para todos ellos. Yolanda Beatriz Fernández y Martín Romero CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 14 de enero a partir de las 22 hs. te ´resentamos el recital exclusivo de "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros $ 50 hasta las 0.00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!! v.14.1. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)