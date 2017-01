Cumpleaños

DOMINGO 15 DE ENERO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA "Cumplir y terminar todo el trabajo del día de hoy es el mejor modo de preparar y cuidar el día de mañana" -- Noél Clarasó UN 15 DE DICIEMBRE... Día del redactor publicitario. 1564: Nace en Pisa, Italia, el astrónomo, filósofo, matemático y físico Galileo Galilei, considerado el "padre de la astronomía moderna". 1780: Nace en Bormes, cerca de Saint Tropez , Francia, el marino francés Hipólito Bouchard, que luchó al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Murió en Perú el 4 de enero de 1837. 1816: Se decreta la confinación de los españoles residente en la capital y en un radio de doce leguas, a la Guardia de Luján. 1822: Se crea el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 1877: Se realiza la primera Exposición Industrial de Buenos Aires, con elementos puramente nacionales. 1886: Nace Emilio Ravignani, historiador, abogado y profesor. 1898: El acorazado Maine de Estados Unidos estalla en la bahía de La Habana, Cuba. Estados Unidos acusa a España y le declara la guerra. Las causas de la explosión son, todavía hoy, objeto de encendidas polémicas. 1929: Nace Martin Luther King, defensor de los derechos humanos. 1944: Un violento terremoto casi arrasa la ciudad de San Juan y ocasiona miles de víctimas. 1970: Muere Azucena Maizani, cantante, compositora y actriz argentina. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1 ---- Pág. siguiente (2/3)