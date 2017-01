MARTES 17 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

FELICIDADES Agustín, Catalina y ahora somos tres... llegó JUAN SEBASTIÁN SAUCEDO Mucha felicidad por acá... Abuelos Naty y Valdi. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO- CAMPANA Gran baile familiar este sábado 21 de Enero a partir de las 22 horas, te presentamos el Recital exclusivo de "Los Musiqueros de Santa Fe". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: Entrada general damas y caballeros gratis, gratis hasta las 23 horas. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.21.1. FRASE DEL DIA "Puedo llorar porque las rosas tienen las espinas, o puedo celebrar que las espinas tienen rosas" -- Mario Benedetti UN 17 DE DICIEMBRE... 1817: El Congreso argentino reunido en Tucumán, que había promulgado y jurado solemnemente la independencia, cierra y se instala en Buenos Aires para continuar sus tareas. 1825: El coronel Juan León Solás, gobernador de Entre Ríos, prohíbe el establecimiento de conventos o casas monásticas de cualquier género. 1991: Las fuerzas de coalición que lidera Estados Unidos comienzan la operación "Tormenta del Desierto" para expulsar a Irak de Kuwait. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1 REGALO GATITOS Regalo gatitos machos de 3 meses, muy lindos. Tratar: 428034. v.22.1.