Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 18 DE ENERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO- CAMPANA Gran baile familiar este sábado 21 de Enero a partir de las 22 horas, te presentamos el Recital exclusivo de "Los Musiqueros de Santa Fe". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: Entrada general damas y caballeros gratis, gratis hasta las 23 horas. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.21.1. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1 FRASE DEL DIA "Nunca dejes de sonreir, ni siquiera cuando estes triste porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa" -- Gabriel García Marquez ADOPCIÓN DE GATITO Se da en adopción gatito macho muy joven que apareció hace unos días en mi casa. Tel. 420224. 25 de Mayo 504. v.20.1. EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Muñoz Cecilia, López Pablo y López Braian. Se gratificará su devolución . Contactarse al (3489) 15-680970. v.22.1. REGALO GATITOS Regalo gatitos machos de 3 meses, muy lindos. Tratar: 428034. v.22.1. AVERIGUACIÓN DE PARADERO En I.P.P. caratulada "Averiguación de Paradero", denunciante Ferreyra Gabriela Mabel concubino de la causante Enzo Ariel Mattos" con intervención de la UFI y Juicio Nro 2 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen. Se solicita la captura del causante Sr. Enzo Ariel Mattos, de nacionalidad argentina, DNI 40.867.122, de 19 años de edad, nacido el día 6 de Enero de 1998, domiciliado en la calle Crocio Nº613 de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física gruesa, de aproximadamente 1.80mts de altura, de tez trigueña, cabellos cortos de color negro, de ojos color negro que al momento de retirarse vestía: una gorra de color negra con la inscripción del Club Atlético River Plate, una remera de color negra con la inscripción la cual reza "OF THE WALL VANS 66", un pantalón corto de tipo jeans de color azul uy un par de zapatillas de Color azul con vivos en su parte trasera de color naranja. Que el día 14/01/17 siendo las 8:45 horas se retiró del nosocomio local en donde se encontraba internado realizando un tratamiento psiquiatrico y hasta el momento no ha regresado al mismo. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)