JUEVES 19 DE ENERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Se necesitan DADORES DE SANGRE para la paciente Lilian Morales que está internada en el Hospital San José - Campana. Factor A-0 NEGATIVO. El horario es de 8 a 10hs en el Hospital San José. O sino comunicarse al 3489-15-324333. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO- CAMPANA Gran baile familiar este sábado 21 de Enero a partir de las 22 horas, te presentamos el Recital exclusivo de "Los Musiqueros de Santa Fe". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: Entrada general damas y caballeros gratis, gratis hasta las 23 horas. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.21.1. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1 TROPICAL BARRIENTOS A TODA CUMBIA Este viernes 20 a partir de las 23 horas bailamos en el nuevo Centro Tropical: King Kong (Sarmiento y Arenales) Campana 3 grupos: Cristian y Cumbia de Locos - Tropical Barrientos y el Chino y la sonora. Damas solo $50. El domingo en San Lorenzo (Campana) Fiesta Tropical con el Cuarteto Imperial y Tropical Barrientos. Imperdible. v.20.1. SE NECESITAN DADORES DE SANGRE Se necesitan DADORES DE SANGRE para la paciente Lilian Morales que está internada en el Hospital San José - Campana. Factor A-0 NEGATIVO. El horario es de 8 a 10hs en el Hospital San José. O sino comunicarse al 3489-15-324333. v.20.1. ADOPCIÓN DE GATITO Se da en adopción gatito macho muy joven que apareció hace unos días en mi casa. Tel. 420224. 25 de Mayo 504. v.20.1. EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Muñoz Cecilia, López Pablo y López Braian. Se gratificará su devolución . Contactarse al (3489) 15-680970. v.22.1. REGALO GATITOS Regalo gatitos machos de 3 meses, muy lindos. Tratar: 428034. v.22.1. FRASE DEL DIA "Madurar es aprender a querer bonito, extrañar en silencio, recordar sin colores y olvidar despacito" --Frida Kahlo UN 19 DE ENERO... Día del trabajador cervecero. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (F.A.T.C.A.), creada el día 19 de enero de 1936. 1811: Manuel Belgrano es derrotado en la batalla de Paraguari por el ejército paraguayo. 1827: Nace en Buenos Aires Carlos Guido y Spano, hijo del general Guido. Fue el autor de Ráfagas, Hojas al viento y de una Autobiografía. Muere en Buenos Aires el 26 de julio de 1918. 1851: Muere José Esteban Echeverría en Montevideo, Uruguay. Fue precursor del romanticismo rioplantense, autor de El Matadero, La cautiva. Fundó la Asociación de mayo, que congregó a intelectuales proscritos por el régimen rosista. Fue una de las principales figuras de la generación del '37. Redactó en parte el Dogma Socialista. Había nacido el 2 de septiembre de 1805. 1875: Nace en Buenos Aires Carlos Octavio Bunge, sociólogo y jurisconsulto. Muere el 22 de mayo de 1918. 1906: Muere el general Bartolomé Mitre. Fue militar, historiador, periodista, legislador, traductor y poeta. Presidió la nación entre 1862 y 1868. Fundó el diario La Nación. ---- Pág. siguiente (2/3)