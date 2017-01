SABADO 21 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

TROPICAL BARRIENTOS Y EL CUARTETO IMPERIAL Este domingo 22 (21 horas) Fiesta de la Cumbia en el Club San Lorenzo: actua el fabuloso Cuarteto Imperial por última vez en Argentina antes de su gira por CentroAmérica y la Super Super Tropical Barrientos. Precios Populares. No se suspende. ADOPCIÓN DE GATITO Se da en adopción gatito macho muy joven que apareció hace unos días en mi casa. Tel. 420224. 25 de Mayo 504. v.20.1. EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Muñoz Cecilia, López Pablo y López Braian. Se gratificará su devolución . Contactarse al (3489) 15-680970. v.22.1. REGALO GATITOS Regalo gatitos machos de 3 meses, muy lindos. Tratar: 428034. v.22.1. TROPICAL BARRIENTOS A TODA CUMBIA Este viernes 20 a partir de las 23 horas bailamos en el nuevo Centro Tropical: King Kong (Sarmiento y Arenales) Campana 3 grupos: Cristian y Cumbia de Locos - Tropical Barrientos y el Chino y la sonora. Damas solo $50. El domingo en San Lorenzo (Campana) Fiesta Tropical con el Cuarteto Imperial y Tropical Barrientos. Imperdible. v.20.1. FRASE DEL DIA "Deja que el tiempo pase, y ya veremos lo que trae" -- Gabriel García Márquez UN 21 DE ENERO... 1533: Pedro de Heredia funda Cartagena de Indias en la actual Colombia. 1793: Luis XVI muere guillotinado en París. 1823: Muere Fray Cayetano Rodríguez. Poeta y fraile franciscano, escribió un poema a los esclavos que participaron en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Fue diputado en la Asamblea del año XIII. 1823: El general Rudecindo Alvarado es derrotado en Moquegüa. 1924: Muere Vladimir Ilych Ulianov, conocido como Lenin, teórico de la Revolución Rusa. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO- CAMPANA Gran baile familiar este sábado 21 de Enero a partir de las 22 horas, te presentamos el Recital exclusivo de "Los Musiqueros de Santa Fe". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: Entrada general damas y caballeros gratis, gratis hasta las 23 horas. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.21.1. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1