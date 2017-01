DOMINGO 22 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) FELIZ 15 AÑOS NARELLA MAILÉN DOTTA Hoy se abre un mundo de inmensas emociones. Ahí voy a estar hija mía, acompañandote como siempre porque soy tu amiga, compañera y tu madre. Gracias a vos aprendí muchas cosas y pasó el tiempo y hoy te convertís en una hermosa mujer. Que todos tus sueños se cumplan. Te amo mami Gisela Ferrutti FELIZ 15 AÑOS NARE! Que tengas un hermoso futuro y sobretodo que siempre seas muy feliz y que nunca borres esa hermosa sonrisa. Te amamos. Tu Iaia y TATA FELIZ 15 AÑOS NARE Te deseo todo lo mejor con mucho amor. Tu Tía más linda Yesi. Te amo. ¡FELIZ 15 AÑOS NERE!! Que todo tus sueños se hagan realidad y que tengas toda la suerte del mundo. Te amamos. Tu familia! TROPICAL BARRIENTOS Y EL CUARTETO IMPERIAL Este domingo 22 (21 horas) Fiesta de la Cumbia en el Club San Lorenzo: actua el fabuloso Cuarteto Imperial por última vez en Argentina antes de su gira por CentroAmérica y la Super Super Tropical Barrientos. Precios Populares. No se suspende. EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Muñoz Cecilia, López Pablo y López Braian. Se gratificará su devolución . Contactarse al (3489) 15-680970. v.22.1. REGALO GATITOS Regalo gatitos machos de 3 meses, muy lindos. Tratar: 428034. v.22.1. FRASE DEL DIA "Puede que la vida sepa lo duro que puede golpearme. Pero lo que no conoce es mi voluntad para aguantar los golpes" -- Marcos Roma Coach UN 22 DE ENERO... 1809: La Regencia de España decretó la igualdad civil entre todos los vasallos de España e Indias. 1814: Gervasio Antonio de Posadas es designado Director Supremo de las Provincias Unidas. 1841: Juan Manuel de Rosas prohíbe a los buques mercantes la navegación de los ríos Paraná y Uruguay. 1895: Renuncia Luis Sáenz Peña a la presidencia de la República. Asume el vicepresidente José Evaristo Uriburu. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 22 - 18,30 Hs Org: Ballet Eluney El próximo domingo 22 de enero a las 18,30 horas en el Club Estrella del Este, Sivori 250 esquina Necochea. Gran loteria familiar con más de Seis mil pesos en premios es unica ya que con solo abonar la entrada de $ 130,00 participa de todas las vueltas. Como siempre ingresa una sola persona por entrada Adquiera su entrada a traves de los bailarines del Ballet Eluney llamando al 15 570 418 o en Jean Jaures 767 cerrajeria. Participe colabore y gane. v.22.1 Pág. siguiente (2/3)