MIERCOLES 25 DE ENERO DE 2017

FRASE DEL DIA "A cierta edad uno ya no se impresiona con grandes cuerpos sino con almas grandes" -- Jorge Muñoz UN 25 DE ENERO... 1569: Se establece en la América española el Tribunal de la Inquisición, mediante una cédula firmada por el rey de España Felipe II. 1646: Jacinto de Lariz es designado gobernador del Río de la Plata en reemplazo del general Jerónimo Luis de Cabrera y Garay. 1815: El general Carlos de Alvear, Director de las Provincias Unidas, pide protección a Inglaterra y ofrece sujetarse a su gobierno, antes que al de España. 1819: El capitán Hipólito Bouchard establece el bloqueo de los puertos de San Blas, Acapulco y Sonsonante, en la costa del Pacífico. 1822: Se firma el Tratado del Cuadrilátero entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Es uno de los "pactos preexistentes" mencionados en la Constitución Nacional de 1853. 1830: La Sala de Representantes de Buenos Aires declara a Juan Manuel de Rosas Restaurador de las Leyes e Instituciones de la Provincia y brigadier general. 1885: Nace en Rosario, Santa Fe, José González Castillo, autor de obras de teatro como "La mala reputación" y "El hombre que se volvió cuerdo". Murió el 22 de octubre de 1937. 1925: Muere en Dolores, Buenos Aires, Juan Vucetich, creador del sistema de clasificación de huellas digitales. Había nacido en Lessina, Croacia, el 20 de julio de 1858. 1997: Asesinan a José Luis Cabezas, reportero gráfico.