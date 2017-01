Cumpleaños

JUEVES 26 DE ENERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran Baile Familiar este sábado 28 de Enero a partir de las 22 horas, te presentamos el Recital exclusivo de "Miguel Angel". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: Entrada general Damas y Caballeros Gratis, gratis, gratis hasta las 00horas. (Solo mayores de 18 años) Te lo vas a perder!!! v.28.1. KING KONG TROPICAL Este viernes a partir de las 23hs. bailamos en King Kong (Sarmiento y Arenales Campana), desde Santa Fe actúa panchito Lopez y los referentes de la cumbia, El Chino y la Sonora (Participa en teclados Marcelo Barrientos), Panchito López en King Kong. El domingo bailamos en San Lorenzo Campana. V. 27.1 FRASE DEL DIA "Al final lo que queda es abrazarse, confiar en el otro, amar y dejarse de amar, en medio de la bolacera que es la vida" -- Fito Paez UN 26 DE ENERO... 1576: Muere Juan Ortiz de Zárate, séptimo Adelantado del Río de la Plata, que gobernó de 1565 a 1566. 1765: Nace Saturnino Rodríguez Peña. 1871: Batalla de Ñaembé: El coronel Santiago Baibiene, reforzado por Julio A. Roca y Domingo Viejobueno venció a Ricardo López Jordán. 1907: Nace en Morón, Buenos Aires, María Luisa Anido. Guitarrista de reconocida fama. Murió en Tarragona, España, el 4 de junio de 1996. 1914: Muere el sacerdote José Gabriel Brochero, también conocido como "el cura gaucho", realizador de una obra profunda social y de evangelización. Había nacido en Córdoba el 16 de marzo de 1840. 1944: El gobierno argentino rompe relaciones con Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. REGALO GATITOS Regalo hermosos gatitos, de 3 meses de edad. Tratar al 428034 v.29.1 EXTRAVIO Se extravió en la vía publica, en la zona de Banco Patagonia, documento de identidad F1267621, a nombre de Laura Raquel Leiva, a quien lo haya encontrado llamar al Tel.: 15 530494 v.29.1 ---- Pág. siguiente (2/3)