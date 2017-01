VIERNES 27 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

CUMPLEAÑOS VIOLETA LOMBARDO Hoy 27 de enero cumple sus hermosos 12 años la pícara de la familia, nuestra maquilladora profesional, bailarina, charlatana y la mejor hermana es nuestro deseo que pases un lindo día rodeada de tus seres queridos y tus sueños se hagan realidad. "Felíz cumple Viole" son los deseos de tus abuelos Betty, Jorge y Cristina, tus bisabuelas, tíos, primos,amigos, beso grandote de mami, papi y tus hermanos Juan Cruz y Paloma. CUMPLEAÑOS SANTIAGO COZZO El pasado 12 de enero cumplió sus hermosos 8 años el picarón de la casa: bailarín, discjockey, basquetbolista de la familia. Como estabas de vacaciones no te pudo festejar el cumple con tus familiares, amigos, pero no importa ya vendrá el festejo. La pasamos re bien en las vacaciones y te deseamos lo mejo r son nuestros deseos. tus abuelos: Betty, Jorge, Gloria, Luis, tus bisabuelas. tíos, primos y un fuerte tirón de orejas de mami, papi y tu hermana Sofía y la tortuguita Manuelita. Besitos y felíz cumple Santi! atrasado.. UN 27 DE ENERO... 1797:Nace Juan Crisóstomo Lafinur. 1814:Muere el coronel Manuel José Soler. 1851:Nace Rafael Obligado. Poeta, fue el autor de Las quintas de mi tiempo. Murió en Mendoza el 8 de marzo de 1920. 1851:Nace en Montevideo Miguel Cané, autor de Juvenilia. Murió en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1905. 1860:Nace Federico J. M. Zeballos. 1871:Primer caso de fiebre amarilla en Buenos Aires. 1934:Muere Manuel Augusto Montes de Oca. 1979:Muere Victoria Ocampo, fundadora de la revista Sur. Había nacido en Buenos Aires el 7 de abril de 1871. FRASE DEL DIA ¿De cuántas infamias se compone un éxito? Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran Baile Familiar este sábado 28 de Enero a partir de las 22 horas, te presentamos el Recital exclusivo de "Miguel Angel". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: Entrada general Damas y Caballeros Gratis, gratis, gratis hasta las 00horas. (Solo mayores de 18 años) Te lo vas a perder!!! v.28.1. KING KONG TROPICAL Este viernes a partir de las 23hs. bailamos en King Kong (Sarmiento y Arenales Campana), desde Santa Fe actúa panchito Lopez y los referentes de la cumbia, El Chino y la Sonora (Participa en teclados Marcelo Barrientos), Panchito López en King Kong. El domingo bailamos en San Lorenzo Campana. V. 27.1