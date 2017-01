SABADO 28 DE ENERO DE 2017

Cumpleaños

TROPICAL BARRIENTOS EN SAN LORENZO Este domingo Gran Baile Familiar en Club San Lorenzo (Chiclana y Jacob Campana). A partir de las 21 hs actúa la 2SUPER SUPER TROP. BARRIENTOS" y el Chino y La Sonora. Damas solo $ 70. Imperdible. v.29.1. REGALO PERRO Doy en adopción perro boxer de 3 años. Interesados comunicarse al 03489-421780. v.29.1. Regalo gatitos Regalo hermosos gatitos, de 3 meses de edad. Tratar al 428034 v.29.1 EXTRAVIO Se extravió en la vía publica, en la zona de Banco Patagonia, documento de identidad F1267621, a nombre de Laura Raquel Leiva, a quien lo haya encontrado llamar al Tel.: 15 530494 v.29.1 FRASE DEL DIA "Desde los tiempos de Adán, los necios están en mayoría". Casimir Delavigne (1793-1843) Poeta y dramaturgo francés. UN 28 DE ENERO..... 1594:Felipe II, rey de España, prohíbe la introducción de negros por el Río de la Plata. 1820:Bernardo O'Higgins designa al general José de San Martín general en jefe del ejército expedicionario sobre el Perú. 1823:El general Bernardo O'Higgins abdica el mando supremo de Chile. Lo reemplaza el general Ramón Freire. 1825:Bernardo de Monteagudo es asesinado en Lima, Perú. 1826:Se crea el Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1868:Nace en Buenos Aires Julián Aguirre, músico y compositor, autor de obras como Tres aires criollos y Aires nacionales argentinos. Murió en Buenos Aires el 13 de agosto de 1924. 1977:Muere en Buenos Aires Benito Quinquela Martín, pintor de las conocidas obras del puerto de la Boca. Había nacido en Buenos Aires el 1º de marzo de 1890. 1991:Domingo Cavallo es designado ministro de Economía.