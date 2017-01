Cumpleaños

MARTES 31 DE ENERO DE 2017

FRASE DEL DIA El hecho de que exista una minoria privilegiada no compensa ni excusa, la situación de discriminación en la que vive el resto de sus compañeros. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. UN 31 DE ENERO..... 1811:Muere de un síncope el presbítero Manuel Maximino Alberti. La fecha de su muerte figura en obras históricas como el día 2 de febrero. 1813:Se instala la Asamblea General Constituyente de diputados de todas las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata, conocida como Asamblea del año XIII. Si bien esta asamblea no logró dictar la constitución, dictó la libertad de vientres, la igualdad ante la ley, la abolición de las torturas, la supresión del mayorazgo y de los títulos de nobleza y la abolición del tributo a los indios. Asimismo, aprobó el himno nacional, el escudo y la moneda. 1814:Gervasio Antonio de Posadas asume como Director Supremo. 1824:José de San Martín obtiene pasaporte para trasladarse a Europa. 1852 :El general Justo José de Urquiza derrota a las fuerzas de Rosas al mando del coronel Hilario Lagos. 1856:El coronel Ramón Bustos se suicida para evitar ser apresado por las fuerzas enemigas. 1888:Muere el sacerdote San Juan Bosco, fundador de la congregación de los Salecianos. Había nacido en Becchi, Italia, el 16 de agosto de 1815. 1908:Nace Atahualpa Yupanqui, seudónimo de Héctor Roberto Chavero. Guitarrista, cantor, compositor y escritor, fue autor de obras como "Camino del Indio", "Los ejes de mi carreta", "Luna tucumana" y "El arriero". Escribió también libros como El payador perseguido. Murió en Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992.