MIERCOLES 1º DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA Hay cuerdas en el corazón humano que sería mejor no hacerlas vibrar. Charles Dickens (1812-1870) Escritor británico. UN 1º DE FEBRERO 1810:Se publica en Buenos Aires el Correo de Comercio de Buenos Aires, primer periódico fundado por argentinos. 1820:Primera batalla de Cepeda, en la Cañada de Cepeda, Santa Fe. El general José Rondeau, director supremo del Río de la Plata y el general Juan Ramón González Balcarce son derrotados por los generales Estanislao López, Francisco Ramírez y José Miguel Carreras, concluyendo de este modo el período directorial. 1886:Muere el capitán Juan Esteban Pedernera. 1886:Se inaugura el ferrocarril entre la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y el pueblo de Campana, en Buenos Aires. 1890:Santa Fe sanciona una nueva Constitución. 1897:Una plaga de langostas azota Buenos Aires. 1909:Muere Ramón Santamarina. 1924:Reaparece la revista Martín Fierro. 1930:Nace María Elena Walsh, autora de la música y la letra de numerosas canciones infantiles. 2002:Se declara en la Argentina la inconstitucionalidad del corralito financiero. GRAN BAILE FAMILIAR Sivori y Moreno este sábado 4 de Febrero a partir de las 22 horas festejamos nuestro 19º Aniversario con tres grandes shows en vivo, Los Lirios de Santa Fe, Mario Luis y Los Elegidos de Ibicuy. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otras de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: entradas anticipadas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno-Campana (Solo mayores de 18 años). v.4.2. ---- Pág. siguiente (2/3)