VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017

VANESA VIRJAN 3.2.2017 Hija: hoy es un día tan especial. Hoy estás cumpliendo 30 años. Sos una personita tan especial para nosotros. Cuando me dijeron los médicos que hasta los 12 años iba a vivir y gracias a Dios estás acá con nosotros festejando tu cumpleaños. Te amamos mucho sos importante ennuestra vida. Felíz cumpleaños hija Vanesa y que cumplas muchos más de parte de mamá y papoá: Rodolfo y Silvia. Tia Vane: hoy te deseamos muy felíz cumpleaños. Tía pasala super en tu día tan especial queremos que sepas que te queremos mucho, tus sobrinos y sobrinas. Hermana: felíz cumpleaños te deseamos lo mejor del mundo tan especial. Hoy estás cumpliendo tus 30 años queremos que sepas que te queremos mucho a pesar de tus berrinches jaja de parte de tus hermanas. FRASE DEL DIA No desprecies a nadie; un átomo hace sombra. Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC) Filósofo y matemático griego. UN 3 DE FEBRERO 1764:Una armada francesa al frente del capitán Bougainville se apodera de las islas Malvinas. Toma posesión en nombre del rey de Francia y forma una colonia. 1813:La Asamblea General Constituyente, conocida como la Asamblea del año XIII, decreta la remoción de todos los empleados europeos que ejercieran funciones eclesiásticas, civiles y militares que no tuvieran título de ciudadanía. 1813:Combate de San Lorenzo entre José de San Martín y la escuadrilla española al mando del capitán Juan Antonio Zabala. Fue la primera victoria del general José de San Martín al frente del regimiento de Granaderos a Caballo. 1813:Muere el sargento de Granaderos a Caballo Juan Bautista Cabral en el combate de San Lorenzo. 1833:Muere Nicolás Herrera, redactor de los primeros números de La Gaceta. 1852:Batalla de Caseros. El general entrerriano Justo José de Urquiza venció al general Juan Manuel de Rosas. 1852:Muere el doctor Claudio Mamerto Cuenca, médico y poeta, conocido como "el mártir de Caseros". 1858:Nace en Buenos Aires Gabino Ezeiza. Payador y precursor de las primeras letras de tango. Murió el 16 de octubre de 1916. 1876:Firma del Tratado de Comercio, Paz y Límites entre la Argentina y el Paraguay. 1878:Estalla en Goya, Corrientes, una revolución al mando de Marcos Azcona, quien derrota al gobernador Manuel Derqui. 1919:Se celebra la primera reunión de la Liga de Naciones en París. 1958:Por Decreto- Ley Nº 1.224 se crea el Fondo Nacional de las Artes. 1969:Yaser Arafat es nombrado jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) por el Congreso Nacional Palestino. 1989:Es derrocada en Paraguay la dictadura del general Alfredo Stroessner. TROPICAL BARRIENTOS HOY EN KING KONG Esta noche bailamos en King Kong (Sarmiento y Arenales Campana) a partir de las 23 hs. actúa La "SUPER SUPEAR TROPICAL BARRIENTOS y el Debut de LOS CUATRO DEL TROPICO. Las damas abonan solo $ 50 (toda la noche). Este domingo bailamos en San Lorenzo con los Musiqueros de Santa Fe. v.3.2. LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE EN SAN LORENZO Este domingo gran actuación en San Lorenzo (Campana) a partir de las 21 hs actúan LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE en vivo (Los autores de Perra que hablen -Baila sola, etc.) 10 músicos en escena. Además el Chino y la Sonora. Imperdible! v.5.2.