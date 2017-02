Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 4 DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRAN CORSO HOY 19 HS. PUNTUAL BARRIO SAN FELIPE Calle Andres del Pino y Perito Moreno.Murgas invitadas: locales comparsa Zárate. Garufas de Escobar, Ritmo y Elegancia (Zelaya). Entrada libre y gratuita. Te invitan Murga Los Soñadores de Camnpana. v.4.2. FRASE DEL DIA No creo en la casualidad ni en la necesidad; mi voluntad es el destino. John Milton (1608-1674) Poeta inglés. UN 4 DE FEBRERO 1813:La Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del año XIII, declara libres a todos los esclavos de países extranjeros que pisen el territorio de las Provincias Unidas. La resolución quedó sin efecto a fines de diciembre de 1813. El 21 de enero de 1814 la asamblea dispuso que quedaran en libertad los esclavos introducidos por vía de comercio o venta. 1817:El almirante Lord Cochrane se apodera de la plaza de Valdivia. 1842:José María Paz invade Entre Ríos y entra triunfante en Paraná. 1846:El general José María Paz fue completamente derrotado por el general Justo José de Urquiza en el combate de Laguna Limpia, Corrientes. 1852:Justo José de Urquiza nombra al doctor Vicente López gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. 1856:Se funda en Baradero la primera colonia agrícola del país. 1896:Se crea la Escuela Nacional Superior de Comercio de la ciudad de Rosario, Santa Fe. 1905:Estalla una revolución de la Unión Cívica Radical en diversos puntos del país. 1929:Nace en Mendoza el dibujante e ilustrador Carlos Alonso. Ilustró obras como La divina comedia, El quijote de la Mancha y Martín Fierro. 1931:Nace María Estela Martínez. Asumió la presidencia de la República tras la muerte de su marido, el general Juan Domingo Perón. 1945:Tiene lugar la Conferencia de Yalta entre Roosevelt, Churchill y Stalin tras la Segunda Guerra Mundial. GRATIFICARE Devolución de juego de llaves extraviado el jueves entre French y Belgrano. Comunicarse con la redacción de este diario Rocca 161. v.5.2. ---- ---- GRAN BAILE FAMILIAR Sivori y Moreno este sábado 4 de Febrero a partir de las 22 horas festejamos nuestro 19º Aniversario con tres grandes shows en vivo, Los Lirios de Santa Fe, Mario Luis y Los Elegidos de Ibicuy. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otras de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. ATENCIÓN: entradas anticipadas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno-Campana (Solo mayores de 18 años). v.4.2. Pág. siguiente (2/3)