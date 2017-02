Cumpleaños

DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Deseo expresar mi profundo agradecimiento por las atenciones recibidas por el personal de la Guardia del Hospital SanJosé el día 25/1 con motivo de sufrir un importante problema en mi salud, por el cual debí ser internada de urgencia. La generosidad, el respeto, el cariño con el que fui tratada hicieron que sobrellevara ese momento con menos inquietud. Destaco la actitud del Dr. Dobini, un profesional ante el cual hay que sacarse el sombrero. Estuve todo el día hasta que fui traslada a una clínica y durante ese tiempo constató a cada momento como evolucionaba mi estado de salud, con una sonrisa, con una palabra. Obvio, no era la única, él estaba para todos. Destaco también a los camilleros Chidi y Raúl y a la enfermera Berta y en general a todo el personal que vi actuar ese día. Soy un adulto mayor, como se dice ahora y me sentí muy protegida. Agradezco la atención a mi familia, siempre con la mejor predisposición. Muchas gracias! Ada Rosa Pérez DNI 5.910.088 REGALO PERRO Boxer de 3 años llamar al tel. 03489-421780 o 011-15-49925349. v.12.2. REGALO GATITA Cruza con siamés.Llamar al 424501 o al 15-695825. v.5.2. GRATIFICARE Devolución de juego de llaves extraviado el jueves entre French y Belgrano. Comunicarse con la redacción de este diario Rocca 161. v.5.2. LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE EN SAN LORENZO Este domingo gran actuación en San Lorenzo (Campana) a partir de las 21 hs actúan LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE en vivo (Los autores de Perra que hablen -Baila sola, etc.) 10 músicos en escena. Además el Chino y la Sonora. Imperdible! v.5.2. UN DIA 5 DE FEBRERO... 1819 - tratado entre Chile y Argentina para colaborar en la independencia del Perú. 1852 - en San Petersburgo (Rusia) se inaugura el Museo del Hermitage. 1857 - en México se promulga de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 1864 - Dinamarca se rinde en la guerra contra Prusia y Austria. 1878 - el Imperio otomano y Rusia firman un armisticio. 1887 - en Chile se firma la ley que habilita a las mujeres a obtener grados universitarios. 1887 - en Milán (Italia), se estrena la opera Otello de Giuseppe Verdi. 1915 - en México, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles. 1917 - en la ciudad de Querétaro (México) el Congreso Constituyente promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombra al general Venustiano Carranza como primer presidente constitucional del país. 1919 - en Estados Unidos, David W. Griffith, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, forman United Artists. 1920 - en el Teatro Nacional de la Ópera de París se estrena El canto del ruiseñor, de Ígor Stravinski. 1923 - en Italia, Benito Mussolini ordena la detención de centenares de militantes socialistas. 1923 - en el Sarre (Alemania) se celebra una huelga general provocada por el recorte de salarios. 1940 - en la India, Mahatma Gandhi se reúne con el virrey británico. 1943 - en Nueva York, el boxeador Jake LaMotta consigue vencer a los puntos a Sugar Ray Robinson. 1953 - en México, un violento terremoto deja seriamente afectada la región meridional del país: Tila, Yajalón y Chilón. 1958 - en Egipto, Gamal Abdel Nasser es nombrado el primer presidente de la recién creada República Árabe Unida. 1964 - en Cuba, Fidel Castro corta el suministro de agua potable de la base estadounidense en Guantánamo (Cuba). La víspera, cuatro barcos de pesca cubanos habían sido apresados por Estados Unidos. 1965 - en EE. UU., Martin Luther King es liberado cuatro días después de su arresto en Selma (Alabama) junto con quinientos manifestantes antisegregacionistas. 1966 - Estados Unidos confirma la venta de carros de combate del tipo Patton a Israel. 1967 - en su carpa cultural en La Reina (cerca de Santiago de Chile) se suicida la cantautora Violeta Parra, de 49 años. 1971 - los astronautas estadounidenses Alan Bartlett Shepard y Edgar D. Mitchell se posan en la Luna con el módulo Antares y recorren andando el cráter Fra Mauro. 1987 - la URSS lanza la astronave Soyuz TM-2 con dos cosmonautas a bordo, cuyo objetivo es poner en marcha una estación espacial permanente. 1991 - en Colombia se instala la Asamblea Nacional Constituyente, estamento cuyo objetivo era dar forma a la Constitución política de Colombia. 1994 - en el mercado central de Sarajevo sucede un ataque serbio; mueren 69 civiles y resultan heridos 197. 1997 - en Nueva York, las firmas bursátiles Morgan Stanley Group y Dean Witter Reynolds anuncian su fusión, creándose así la sociedad bursátil Morgan Stanley, la mayor de Wall Street, con unos fondos de 270 000 millones de dólares. 1998 - en la nueva zona financiera de Caracas, un incendio destruye la torre Europa, de 14 pisos de altura. 2002 - en Buenos Aires (Argentina), el presidente provisional, Eduardo Duhalde, anuncia elecciones generales para el 14 de septiembre de 2003. 2003 - en La Haya la Corte Internacional de Justicia ordena a Estados Unidos suspender temporalmente la ejecución de tres presos mexicanos. 2004 - cerca de Kabul (Afganistán) aparecen los restos de un avión, en el que viajaban 104 personas, siniestrado durante una fuerte tormenta de nieve. 2004 - en Japón, nueve japoneses mueren en dos vehículos después de pactar el suicidio por Internet. 2006 - en Beirut ?en el marco de las protestas por la difusión de caricaturas de Mahoma?, grupos de musulmanes radicales queman el consulado danés. En Europa continúan las protestas. 2008 - en Rafah (Gaza), el ejército israelí mata a dos seguidores de Hamás durante una incursión. ---- Pág. siguiente (2/3)