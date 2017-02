Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 7 DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ROSARIO MARTINEZ En este día celebras tus 15 años y no termino de asimilar que los años pasan volando, siendo que hace poco te vi x primera vez tan pequeñita y frágil. Y ahora ya casi una mujer. Es un honor para mi ser tu madrina y sabes que tenés una amiga y protectora para que seas muy felíz. Te amamos tus tíos Naty y Eze y tu prima Jazmin y tu abuela Adela. VALENTIN ALEJANDRO 7.2.2008 - 7.2.2017 Hoy hijo mío cumplís tus 9 años, parece que fue ayuer que te vi por primera vez. Cómo olvidar tu mirada. Eras ya todo un hombrecito, con todo un mundio por delante. Estás descubriendo muchas cosas nuevas, tu cuerpo cambia, tu manera de pensar y de ver las cosas, cambia todos los dóias. Que disfrutes cada momento. No olvides jamás que mamá te sama y siempre serás mi bebé. PD: mamá siempre a tu lado guiándote. Felíz cumple Valentín mi príncipe! Mamá Melisa y tu hermana Candela. VALENTIN ALEJAJANDRO 7.2.2017 Valen felíz cumple!!!Que la pases re lindo con todo s los que te queremos mucho. Te amamos: tus abus, Patricia, Carlos, tíos, Brian, Lara y tu primita Brianna. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 11 de febrero a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo "SERGIO MORAN Y SU BANDA". Venga a baila y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Siolo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.11.2. FRASE DEL DIA El arte parece ser el empeño por descifrar o perseguir la huella dejada por una forma perdida de existencia. María Zambrano (1904-1991) Filósofa y ensayista española. UN 7 DE FEBRERO 1569:El rey Felipe II establece la creación de los tribunales de la Inquisición en la ciudad de México y en Lima. La cédula real del 7 de febrero se suma a la dictada el 25 de enero del mismo año. 1792:Nació en París, Francia, Ambrosio Crámer. Luego de pelear en Europa, peleó por la independencia americana. Peleó en Chacabuco. Fue uno de los fundadores de la ciudad de Tandil. Murió en la batalla de Chascomús, el 7 de noviembre de 1839. 1821:Nace en Buenos Aires don Manuel Ricardo Trilles, historiador y publicista. Fue considerado el primer paleógrafo y numismático argentino. 1826:El Congreso designa presidente de la República a Bernardino Rivadavia. 1834:Nace en Buenos Aires Manuel Ricardo Trelles, historiador y publicista. Fue considerado el primer paleógrafo y numismático argentino. 1845:El censo de Tucumán registra 57.876 habitantes en esa provincia. 1885:Nace el historiador Ricardo Levene, fundador junto a Emilio Ravignani y Aldo Luis Molinari de la Nueva Escuela Histórica. 1887:Se funda la Unión Industrial Argentina (UIA), una asociación civil gremial empresaria, sin fines de lucro, representativa de la actividad industrial del país. 1905:La revista literaria Martín Fierro, fundada y dirigida por Alberto Ghiraldo, publica su último número. 1992:Se firma el Tratado de Maastricht, que estableció las bases de la Unión Europea. 2002:Muere en Buenos Aires el dirigente radical César "Chacho" Jaroslavsky. Nació en Entre Ríos el 3 de mayo de 1928. REGALO PERRO Boxer de 3 años llamar al tel. 03489-421780 o 011-15-49925349. v.12.2. ---- Pág. siguiente (2/3)