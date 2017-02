MIERCOLES 8 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

UN 8 DE FEBRERO 1587:María I de Escocia es decapitada. 1727:Muere Domingo Acasuso. Nacido en España, se radicó en el Río de la Plata. En 1706 erigió una iglesia en lo que hoy se conoce como San Isidro, Buenos Aires. 1785:Nace en Salta Martín Güemes. Su nombre completo era Martín Miguel Juan de la Mata Güemes. Peleó en las invasiones inglesas en 1806. Participó en la batalla de Suipacha. Formó parte del sitio de Montevideo, donde se encontraban los realistas. Y, junto a sus gauchos, combatió enérgicamente a los realistas en la frontera norte. Fue gobernador de Salta entre 1815 y 1820. Murió el 17 de junio de 1821. 1813:Nace en Buenos Aires Carlos Morel. Considerado el primer pintor argentino, fue el autor del álbum de litografías Usos y costumbres del Río de la Plata (1841). Murió en Quilmes el 10 de septiembre de 1894. 1815:El director supremo, general Carlos de Alvear, concede a José de San Martín una licencia en su cargo de gobernador intendente de Cuyo por tiempo ilimitado y designa gobernador interino de Cuyo al coronel Gregorio Perdriel. El 20 de enero San Martín había pedido una licencia de cuatro meses para reponerse de sus dolencias.. 1826:Bernardino Rivadavia jura como presidente de las Provincias Unidas del Río de la plata y asume el cargo. 1828:Nace en Nantes, Francia, Julio Verne, escritor, poeta y dramaturgo célebre por sus novelas de aventuras y por su gran influencia en el género literario de la ciencia ficción. Entre sus libros se destacan Veinte mil leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en ochenta días, Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la tierra, De la Tierra a la Luna, etc. 2012:Muere Luis Alberto Spinetta, cantante, guitarrista, poeta y compositor de rock. Fue líder de los grupos Almendra, Pescado rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del desierto. Había nacido el 23 de enero de 1950. FRASE DEL DIA No preguntes nada, y así no te dirán mentiras. Charles Dickens (1812-1870) Escritor británico.