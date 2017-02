JUEVES 9 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 11 de febrero a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo "SERGIO MORAN Y SU BANDA". Venga a baila y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Siolo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.11.2. FRASE DEL DIA Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo. John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico. UN 9 DE FEBRERO 1774:Nace en Buenos Aires el general Juan José Viamonte. 1826:La Argentina vence a Brasil en la Batalla de los Corales. 1832:Muere el presbítero José Ignacio Thames. Había nacido en Tucumán el 15 de agosto de 1762. Fue diputado de esa provincia en el Congreso que declaró la Independencia del país. 1843:Se firma un Tratado de Paz y de Amistad y provisorio de límites entre Corriente y Entre Ríos. 1847:Muere en Buenos Aires el general don Manuel Corvalán. Había nacido en Mendoza el 28 de mayo de 1774. Fue teniente gobernador de San Juan y encargado del equipo y armamento del ejército de los Andes y edecán de Juan Manuel de Rosas. 1955:Muere en Buenos Aires Miguel Carlos Victorica. Pintor reconocido, entre sus cuadros se destacan Cocina bohemia, El collar de Venencia, Flores y Balcón gris. Había nacido en Buenos Aires el 4 de enero de 1884. ESTE VIERNES VENI A KINGKONG Este viernes otra noche espectacular a partir de las 23 hs. sensacional presentación de GRUPO REVANCHA de STA FE y EL CHINO y LA SONORA. Precios populares. No te pierdas a los chicos de Revancha de Santa Fe. v.10.2. ONDA SABANERA Y TROPICAL BARRIENTOS Este domingo a partir de las 21 hs. veni al baile mas grande de los domingos CLUB SAN LORENZO que presenta a CLAUDIO Y SU ONDA SABANERA, además LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS. Imperdible. Entradas anticipadas rebajadas en Campana Fotoproducciones (detrás de la Catedral) en Zárate Radio Ciudad de Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Imperdible. v.12.2. HALLAZGO Se ha encontrado un juego de llaves (3) en la esquina del Banco Pcia. Rocca y Luis Costa. Su dueño puede pasar por esta redacción de 8 a 18 hs. v.12.2. REGALO PERRO Boxer de 3 años llamar al tel. 03489-421780 o 011-15-49925349. v.12.2. CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA 25 DE MAYO 929- CAMPANA PERSONERIA GREMIAL 473/2010 CONVOCATORIA Atento lo dispuesto por el Art.35 del Estatuto, y la Legislación vigente 23.551, y Decreto Reglamentario 467/88, la Comisión Directiva del Centro Empleados de Comercio de Campana convoca a Asamblea General Extraordinaria de Afiliados a realizarse el día 24 de Febrero de 2017 a las 14:00 hs sita en la calle 25 de Mayo 929 de esta localidad, en la cual se tratara el siguiente Orden del dia: 1-Designar un Asociado para que presida la Asamblea. 2-Designar dos ( 2 ) Asambleísta para firmar el Acta de Asamblea. 3- Elección de Junta Electoral integrada por tres ( 3 ) Miembros titulares y tres ( 3 ) Miembros suplentes ( Art.60 del Estatuto ). Para participar los Afiliados deberán presentar Carnet o Documento de identidad y firmar el registro de afiliados ( Art.. 40 del Estatuto ) . Para la integración de la Junta Electoral deberán cumplir con los requisitos del Art. 60 y con lo establecido en la Ley 25.674 de cupo femenino. La Asamblea a la hora fijada en la convocatoria se constituirá con la presencia de la mitad mas uno de los socios cotizantes , Luego de una hora con el numero de socios presentes ( Art. 39 del Estatuto ). COMISIÓN DIRECTIVA ---- Pág. siguiente (2/3)