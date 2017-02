Cumpleaños

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017

FRASE DEL DIA Es difícil juzgar la belleza: la belleza es un enigma. Fiodor Dostoievski (1821-1881) Novelista ruso. UN 10 DE FEBRERO 1811:La Junta Grande determinó la creación de Juntas Provinciales. Cada provincia debía regirse por una junta de cinco miembros compuesta por el gobernador y cuatro vocales elegidos por el pueblo. 1859:Murió en Buenos Aires Pedro de Angelis. Publicista, investigador, colaborador de Juan Manuel de Rosas. Había nacido en Nápoles el 29 de junio de 1784. 1874:Patricio Peralta Ramos funda la ciudad de Mar del Plata. 1912:Se sanciona la ley Sáenz Peña (Ley Nº 8.871) que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. 1926:Llega el avión Plus Ultra en vuelo transoceánico. Había partido del puerto Palos de Moguer, en España. 1927:En San Juan se promulga una nueva constitución que establece el voto femenino por primera vez en todo el país. 1952:Muere en Buenos Aires Macedonio Fernández, filósofo y escritor. Fue autor de obras como No todo es vigilia la de los ojos abiertos y Papeles de recienvenidos. Había nacido en Buenos Aires el 1º de junio de 1874. 1959:Muere en Buenos Aires Matías G. Sánchez Sorondo. Político, jurista. Fue diputado, senador y, tras la revolución del 6 de septiembre que derrocó a Hipólito Yrigoyen, ocupó el ministerio del Interior. ESTE VIERNES VENI A KINGKONG Este viernes otra noche espectacular a partir de las 23 hs. sensacional presentación de GRUPO REVANCHA de STA FE y EL CHINO y LA SONORA. Precios populares. No te pierdas a los chicos de Revancha de Santa Fe. v.10.2. ONDA SABANERA Y TROPICAL BARRIENTOS Este domingo a partir de las 21 hs. veni al baile mas grande de los domingos CLUB SAN LORENZO que presenta a CLAUDIO Y SU ONDA SABANERA, además LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS. Imperdible. Entradas anticipadas rebajadas en Campana Fotoproducciones (detrás de la Catedral) en Zárate Radio Ciudad de Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Imperdible. v.12.2.