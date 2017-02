SABADO 11 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

NOAH CASTELLANO VALLEJO Muy felíz primer añito al bebé de la casa, el que nos cambió la vida a todos nos trajo mucho amor y felicidad. Que seas siempre inmensamente felíz, que nunca pierdas esa sonrisita tan hermosa que tenes que nos llena a todos de alegría. te amamos muchísimo: mamá, papá, abuelos y tíos. FRASE DEL DIA Lo que no sabes por ti mismo, no lo sabes. Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 11 de febrero a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo "SERGIO MORAN Y SU BANDA". Venga a baila y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Siolo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.11.2. UN 11 DE FEBRERO... 1650:Muere en Estocolmo, Suecia, el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Había nacido el 31 de marzo de 1596. 1774:El ministro de Inglaterra comunica al embajador de España que retirará todas las fuerzas de las Islas Malvinas. La isla fue abandonada el 22 de mayo de ese año. 1807:Deja de aparecer el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, dirigido por Juan Hipólito Vieytes. 1814:El gobierno de Buenos Aires expide un decreto en que se declaraba a José Gervasio de Artigas "infame", le privaba de sus empleos y ofrecía 6.000 pesos a quien lo capturase vivo o muerto. 1820:El Congreso que declarara la Independencia el 9 de julio de 1816 quedó disuelto tras la derrota del ejército directorial frente al Ejército Federal en la batalla de Cepeda. Buenos Aires asume su soberanía. 1847:Nace en Ohio, Estados Unidos, Thomas Alva Edison, empresario e inventor que patentó más de mil inventos, como la lámpara incandescente y el fonógrafo. 1859:Muere el obispo José Eusebio Columbres, fundador de la industria azucarera de Tucumán. En 1821 inició el cultivo organizado de la caña de azúcar, que luego sería la principal actividad de la provincia. Había nacido en Tucumán en diciembre de 1778. 1889:Muere el doctor Cleto Aguirre, médico, catedrático, iniciador del hospital de Clínicas. Fue diputado nacional, y gobernador de su provincia. Creó el Instituto de Anatomía Patológica. Había nacido en Salta el 26 de abril de 1834. 1945:Concluye la Conferencia de Yalta, que reunió entre el 4 y el 11 de febrero, a los líderes de la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos (José Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, respectivamente). 1979:Triunfa la Revolución Islámica de Irán, liderada por el Imam Khomeini, con el derrocamiento de la dinastía Pahlevi. 1990:Luego de 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela, el líder sudafricano, que luchó activamente contra el apartheid. 2001:Hosni Mubarak, presidente de la República Árabe de Egipto, renuncia a la presidencia tras 30 años en el poder. HALLAZGO Se ha encontrado un juego de llaves (3) en la esquina del Banco Pcia. Rocca y Luis Costa. Su dueño puede pasar por esta redacción de 8 a 18 hs. v.12.2. SE RECOMPENSARA A quien encuentre perro chico marrón shitzu desaparecido de la zona de San Martín y Jacob. Devolver a San Martín 625 se lama "Tanguito". Comunicarse al tel. 428701. v.12.2. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de Néstor Raúl Moreyra. Llamar al 3489-659052. v.12.2. REGALO PERRO Boxer de 3 años llamar al tel. 03489-421780 o 011-15-49925349. v.12.2. ONDA SABANERA Y TROPICAL BARRIENTOS Este domingo a partir de las 21 hs. veni al baile mas grande de los domingos CLUB SAN LORENZO que presenta a CLAUDIO Y SU ONDA SABANERA, además LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS. Imperdible. Entradas anticipadas rebajadas en Campana Fotoproducciones (detrás de la Catedral) en Zárate Radio Ciudad de Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Imperdible. v.12.2.