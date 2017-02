Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN Solicita vuestra colaboración para reunir útiles escolares nuevos, o usados en buen estado, para ayudar en el próximo inicio del ciclo lectivo a familias carenciadas. Por favor alcanzar los donativos a la Secretaría de la Parroquia, calle Pueyrredón 989. Desde ya agradecemos todo lo que puedan hacernos llegar. v.28.2 CUMPLEAÑOS 12.2.17 En este día tan especial cumple años Carolina Melisa Montiel. Te deseo lo mejor: Papi. FRASE DEL DIA La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer. Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. HALLAZGO Se ha encontrado carnet de Obra Social a nombre de LOVAIZA GRISELDA MABLE. Su dueña puede pasar por la redacción de este diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.15.2. HALLAZGO Se ha encontrado un juego de llaves (3) en la esquina del Banco Pcia. Rocca y Luis Costa. Su dueño puede pasar por esta redacción de 8 a 18 hs. v.12.2. SE RECOMPENSARA A quien encuentre perro chico marrón shitzu desaparecido de la zona de San Martín y Jacob. Devolver a San Martín 625 se lama "Tanguito". Comunicarse al tel. 428701. v.12.2. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de Néstor Raúl Moreyra. Llamar al 3489-659052. v.12.2. REGALO PERRO Boxer de 3 años llamar al tel. 03489-421780 o 011-15-49925349. v.12.2. UN 12 DE FEBRERO... 1542: Francisco de Orellana descubre el río Amazonas. 1804: Fallece el filósofo Immanuel Kant, autor de "Crítica de la razón pura».

1809: Nace Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos.

1881: Nace la bailarina rusa Anna Pavlova, quien destacó en interpretaciones como "El lago de los cisnes» y "Giselle».

1903: Nace Jorge Basadre, historiador peruano.

1923: Nace el cineasta Franco Zeffirelli, quien dirigió películas como "Jesús de Nazaret» y "El campeón».

1945: Perú le declara la guerra a Japón y Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

1953: Nace Alberto Isola, actor peruano. 1979: Fallece Jean Renoir, director de cine francés

1981: Se estrena en Lima la película El Imperio Contraataca, segunda parte de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias. 1984: Fallece Julio Cortázar, escritor argentino. 1997: Se realiza el primer trasplante de oído en el Perú. 1999: Bill Clinton es absuelto de perjurio por caso de escándalo sexual con becaria Mónica Lewinsky. ---- Pág. siguiente (2/3)